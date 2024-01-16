均豪去年Q4衝 每股純益0.65元

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均豪近六季財報

設備廠均豪（5443）公告去年第四季自結損益，稅後純益約1.06億元、每股稅後純益約0.65元，表現超越前三季，累計全年稅後純益約2.04億元，每股稅後純益約1.25元。均豪指出，去年下半年設備接單動能明顯比上半年好，隨著景氣走出谷底，今年營收可望恢復成長。

去年面板廠大砍資本支出，半導體設備投資也放緩，造成設備廠營收普遍衰退，不過下半年接單有所改善，營運表現回溫。均豪去年第四季合併營收約10.27億元，相比前一季成長54.2％，稅後純益約1.06億元、表現也優於前一季的1.600多萬元，每股稅後純益約0.65元，單季獲利表現超過去年前三季。

累計2023年全年合併營收約為30.89億元，相比前一年減少34.74％，自結稅後純益約2.04億元，年減47.69％，每股稅後純益約1.25元。

均豪去年半導體設備的營收比重首次過半、比重拉高到近60％，面板設備比重則是降到20～30％。看好今年半導體投資回溫，面板廠也啟動MicroLED等新技術投資，營收可望重回成長軌道。

均豪在半導體領域的布局廣泛，還包括矽晶圓廠、再生晶圓廠、以及封測和PCB廠。去年PCB廠積極在泰國設廠，均豪也和志聖合作前進泰國，跟隨客戶腳步擴大海外布局。

均豪看好先進封裝的擴產需求，開發了一系列平面研磨設備、AOI自動光學檢測設備以及自動化設備，爭取市場商機。2.5D／3D封裝趨勢之下，客戶對平坦化、薄化、散熱要求增加，均豪開發了一系列Grinder平面研磨設備設備，用於後段封裝、IC載板、面板級封裝等。AOI光學檢測設備主要是用於監控或檢測先進封裝製程，針對先進製程線寬／線距微縮、玻璃載板檢測與結構高度尺寸量測等，開發2D／3D AOI檢測，可檢視內部缺陷。均豪在智慧自動化設備有豐富的銷售實績，除了叉車、拖板車、AMR、OHAGV等，更可以進一步透過自動化系統將傳統封裝點對點的人工搬運，推進至自動化連接產線。