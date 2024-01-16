車用+綠電 健和興添柴火

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受客戶庫存調整影響，健和興（3003）去年營運陷入衰退，全年EPS 3.49元雖寫下歷史第三高，然因前年EPS才剛以5.75元攀頂，在高基期比較下，稅後純益年減幅度仍逼近4成。展望今年，隨車用營收占比提升、有望突破2成，另綠電營收也呈現高個位數年增，健和興樂看今年營運將勝去年。

健和興15日公布去年12月獲利自結數，單月營收3.45億元，年增5.7％、月增3.4％，雖然營收增幅不大，但因去年11月受到單月美元大幅貶值影響，業外產生外幣評價未實現損失約5,000萬元，影響整體獲利表現，在去年11月比較基期較低下，致拉高12月獲利成長力。

健和興指出，去年12月自結營業淨利5,423萬元，月增14％；惟稅前純益4,917萬元，較上月大幅成長187.81％，以目前實收資本額15.57億元計算，初估單月每股稅前盈餘及稅後純益分別落在0.32、0.24元。

就全年成績來看，健和興去年稅後純益5.49億元，換算EPS 3.49元，表現僅次於2022及2021年的EPS 5.75元及EPS 4.98元。

健和興指出，去年第四季營業淨利1.54億元，季增6.91％，本業已觸底反彈，然匯兌等因素干擾下，去年第四季自結稅後純益僅9,360萬元，較去年第三季及前年同期衰退39.97％及14.72％，單季EPS 0.59元，寫2020年第四季來新低。

健和興充電規格新認證去年相繼到手，市場推估今年來自特斯拉陣營的NACS規格，可望自今年第二、三季起，開始貢獻營收，對於推升車用營收占比由去年的19.5％跨過2成大關應有挹注。

另看好綠電今年仍將穩定成長，健和興也提前備好產能，泰國新廠預訂在今年第一季完工、第二季量產，也將為今年營運再添柴火。