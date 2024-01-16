大股東賣股 奇鋐中箭落馬

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搭上AI特快車，奇鋐（3017）股價跟進穩住300元大關，連大股東日商古河電氣工業株式會社也眼紅，12日申報轉讓奇鋐持股4,800張，預訂轉讓期間訂在元月15日至2月14日，拖累奇鋐15日股價開平走低，終場更以當日最低價334元作收，跌幅達4.57％，以奇鋐15日收盤價計，若全數申讓，古河可望套現16.03億元。

奇鋐因躋身Nvidia（輝達）3D VC供應鏈，再加上越南產能即時助陣，推升營收步步高升，去年12月更寫下營收連6個月創歷史新高的佳績，展望今年元月，在農曆年前拉貨效應啟動下，元月營收也不看淡。

好消息頻傳助漲奇鋐股價挺在歷史高點，300元關卡成為近期基本盤，也引發大股東日商古河電器出脫動作，12日由奇鋐代為公告，擬申讓持股4,800張，申讓後持股將由原先的52,944張下修為48,144張，以現有股本38.33億元換算，申讓後，古河對奇鋐的持股比例也將由13.81％修正為12.56％。

古河申讓奇鋐持股已非首次，前次申讓時點在2021年3月，當時申讓股數更多，達9,300張，幾近較此次倍增，惟因當時奇鋐股價僅近70元，儘管賣股張數倍增，但套現金額卻不到6.5億元，僅為此次申讓金額尾數。

不過，據悉這二次古河申讓持股原因都如出一轍，前次是因古河營運有壓，為改善資產項目不得不為之，此次據悉也是如此。儘管去年古河在汽車零件業務部分，因汽車生產復甦而有所成長，但受中國景氣不佳拖累，基建業務陷入虧損，經結算，古河2023年4至9月合併財報不僅營收5031億日元，較前年同期下降4％，還交出赤字財報，累計淨損41億日元，相較前年獲利63億日元，表現可謂大相逕庭。