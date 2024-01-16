訊芯、星通 今年營運看升

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訊芯-KY（6451）及星通（3025）股價大幅上漲，應主管機關要求公告自結，其中，訊芯-KY去年12月虧損2,585萬元，單月每股虧損0.24元；而星通公告去年11月虧損900萬元，單月每股虧損0.14元，該二家公司均對今年營運持正向看法。

訊芯-KY今年營運可望優於去年表現，股價近期拉出一波急漲走勢，股價自今年初137元起漲，昨（15）日盤中股價高點來到198元，短短10個交易日，股價漲幅達到44.5％，昨日仍收在197.5元高檔，股價短線震盪激烈，該公司應主管機關要求，公告營運自結數。

星通則是因去年12月營收創下單月營收歷史新高，推升股價近一周續強，該股自1月4日47.3元起漲，昨日股價再以漲停板68元收市，僅有8個交易日，股價短線漲幅達到43.7％，短線股價震盪激烈下，該公司也應主管機關要求公告營運自結數。

訊芯-KY去年12月營收4.99億元，小幅年減0.95％，12月稅前盈餘3,405萬元，年成長126.06％，但12月歸屬母公司業主淨利則是虧損2,585萬元，單月每股淨損0.24元。

星通去年11月營收2,930萬，年成長50％，11月稅前淨利及稅後淨利均虧900餘萬元，仍較前一年同期成長56％，單月每股虧0.14元。

市場法人表示，AI、資料中心等應用大量需求帶動AI伺服器浪潮下，CPO已成關鍵技術，訊芯-KY布局矽光子（SiPh）先進封裝，並已掌握博通等網通晶片大廠訂單，今年貢獻看增，法人並預估，今年營運可望成長。

未來新的MPLS（多協定標籤交換）技術將取代目前的SDH/SONET，而星通已開發多種不同解決方案，將帶來更為樂觀成績。