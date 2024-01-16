一詮 外資力挺強攻漲停

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一詮（2486）受惠於大選後不確定因素消除，吸引買盤湧入，總統大選後首個交易日，一詮放量大漲，終場以漲停板價位55.9元收市，股價創下波段新高紀錄，終場漲停排隊買單仍逾2.87萬張，目前技術線型呈現KD低檔交叉向上，外資連續三個交易日站在買方，15日買超張數達3,957張。

一詮近年轉型，均熱片占營收比重趨近20％，市場傳出一詮打入晶圓代工廠CoWos供應鏈，而隨AI伺服器今年市場規模上看百萬台，可望持續帶動CoWos封裝需求，一詮2024年均熱片業務不看淡。