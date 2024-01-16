東陽2023史上最賺 今年更狂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

東陽近年財報

2023年AM（售後維修）汽車零件市場旺季效益史上最旺，推升東陽（1319）自結2023年稅前盈餘飆上38.14億元新高，年增47％，每股稅前盈餘達6.33元。隨著AM市場結構性改變，需求持續熱絡，法人看好東陽2024年將更上層樓，營收獲利皆樂觀續創新高。

東陽自結2023年12月獲利，儘管認列9,756萬元匯損，但單月稅前盈餘仍達3.12億元，年增2.6倍，創同期新高。東陽2023年單月獲利高峰為9月，合計5,900萬元的匯兌收益貢獻下，單月稅前盈餘達4.59億元；若排除匯兌收益，則於11月達4.57億元為單月最高。

對於2024年展望，國內法人預期，東陽第一季AM碰撞件出貨將延續前季的旺季熱度，預估第一季AM業績將較2023年第一季大增16％～18％，且較上季高峰也將維持成長態勢。

但OEM（原廠委託製造）汽車零件市場部分，法人則認為，第一季受到農曆春節長假致工作天數較少影響，推估東陽在OEM首季業績雖將較2023年同期成長12％～14％，但將比上季減少約3％～5％。

整體而言，法人認為，2024年除有美國車險公司State Farm全面擴大使用AM件，致使AM市場結構性需求轉變利多之外，在大陸新車產銷量持續看增，且東陽積極布局新能源車供應鏈，都將挹注東陽營收獲利維持成長動能，業績更上層樓，每股稅前盈餘甚至有機會挑戰7元大關。

為迎接市場需求，東陽指出，目前公司持續不斷擴增產能，同時積極優化產品組合，滿足客戶一次購足需求，提升整體競爭力，因此對於後市看法確實趨於樂觀。

尤其在State Farm部分，東陽認為，其在車輛維修件中擴大使用非OEM碰撞零件賠付，東陽產品除保險桿外，包括前欄、引擎蓋、葉子板、風扇馬達等，自2023年以來已逐步納入使用範圍，隨2023年10月起擴大產品包括鈑金部品，東陽預料，2024年6、7月將明顯再現一波需求爆發，美國AM件滲透率將自目前20％續擴增至28％，將是後續公司營運成長的重要關鍵。