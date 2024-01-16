高球代工四雄 Q2有望迎春風

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高球桿頭代工四雄2023年營收

高球桿頭代工四雄雖2023年營運陷入谷底，但整體產業自2023年第四季起已回到正常軌道，由於終端需求不看壞，2024年第一季業績可望挺住之外，第二季開始有機會「季季年增」，整體市場中性偏樂觀。

龍頭復盛應用（6670）2023第四季營收明顯回溫，全年營收年減幅收斂至27.61％，發言人許廷儀指出，跟下游客戶2023年第四季集中下單的貢獻有關。他說，雖2024年第一季仍屬旺季型態，但因農曆長假因素，加上下游客戶2023年第四季的多量下單，導致第一季的營收可能略低於前季，但將高於2023年第三季。

不過許廷儀表示，由於美國高爾夫球運動新手打球的黏著度高，高球桿頭產品的終端需求屬於「中性偏樂觀」，整體市場並不壞，預估從第二季開始，業績有機會每季都有二位數的年增幅。

高球桿頭代工二哥明安（8938）2023年因前三季下游客戶庫存調整，及第四季有子公司明揚（8420）工廠爆炸停工事件，全年營收年減33.39％，明安總經理周益男表示，如果扣除明揚因素，明安在2023年第四季產能利用率已回到旺季水準，加上客戶新品持續下單，2024年第一季可望維持在旺季軌道上。

至於全年的營運變化，周益男說，明安的高球桿頭代工本業相對穩健，因此，合併營收仍與子公司明揚何時復工，有密切關連。

以美系單一客戶為代工主力的鉅明（8928），2023全年營收年減23.53％，鉅明發言人顏志憲指出，客戶因庫存調整已近尾聲，鉅明2023年第四季營運已回到傳統旺季，出貨絕大多數是新品訂單，根據在手訂單來看，2024年第一季可望繼續在傳統旺季的軌道上運行。

大田（8924）因客戶遞延下單，2023年營收年減43.28％，減幅居同業之冠。大田表示，由於客戶庫存調整接近尾聲，2024年營運可望逐季回溫，全年業績力拚二位數成長。