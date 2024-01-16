螺絲廠甩陰霾 Q1審慎樂觀

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上市櫃螺絲廠可望擺脫2023年悲情，包括世豐（2065）、世鎧（2063）近期明顯感受到顧客下單意願升高，甚至部分廠商接獲急單產能全開，業者審慎樂觀看待2024年第一季行業景氣。

螺絲業2023年遭遇前所未見的寒冬考驗，營運陷入谷底，所幸第四季起鋼市好轉，螺絲廠也開始接到訂單，例如世豐就表示近期已感受到客戶下單意願逐步提升，該公司旗下具備出口至歐洲零關稅優勢的越南新廠，機器設備、人員已陸續就位，並邁入試量產階段，對今年第一季看法審慎樂觀。

也由於行業景氣回溫，螺絲族群2023年第四季業績明顯提升，全年業績減幅較前三季明顯收斂，例如世鎧2023全年營收14.29億元，僅比2022年小幅衰退1.5％，世豐2023全年營收23.23億元，年減10.32％。

另，部分螺絲廠在歐美新年假期後湧入急單，甚至出現產能的榮景，也有螺絲廠正協調歐美客戶讓原本2月將出貨的貨品，提前在1月出貨，才不會因為接下來農曆春節七天假期延誤交期。

螺絲廠表示，近期訂單雖然比2023年第四季增加，但尚未全面恢復，部分加工廠稼動率也只有50％。不過隨著市況好轉、鋼鐵需求增加，且鋼價逐步上揚，客戶庫存水位也逐漸降低，螺絲業仍樂觀看待2024年能走出谷底並逐漸回溫。