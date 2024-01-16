居家貿易股 2024奮起

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2023年美國零售庫存去化緩慢，加上台灣房市低迷，導至特力（2908）、詩肯（6195）等居家貿易類股全年營收下滑。隨著庫存漸去化與剛性需求回溫，整體年減幅呈現收歛態勢，特力樂觀2024年貿易事業動能堅強，包括美國市場代理採購客戶增，業務量增強，加上越南供應鏈訂單亦有望倍增，成為新動能，拚轉正成長。

家具連鎖詩肯累計2023全年營收23.56億元、年減4.48％，雖受產業不景氣影響，仍創歷史第三高；振宇五金（2947）2023全年營收19.68億元、年增6.82％，主要受惠店數擴張與修繕需求增加。

特力貿易事業體2023年12月營收14.2億元，受惠歐美零售商庫存逐步去化，貿易營收年增4.1％，隨著歐美客戶庫存去化的調整到一定程度，以及既有客戶的拉貨動能已逐漸明朗，接下來美國進入降息的階段，回補庫存的需求將持續發酵；特力認為，時序進入農曆年前家具汰換需求旺季，消費者對居家產品的剛性需求，加上特力屋持續往東台灣展店，可望帶動第一季台灣零售銷售動能。

詩肯截至2023年底全台店數達90家，2024年農曆春節落在2月，家具汰舊換新潮可以延續到1月，加上總統大選即將結束，預期買氣可望隨之回溫，從目前接單情形看來，整體第一季營收應能超越2023年同期。

振宇五金2024年將陸續於高雄新增南方店，全台總店數來到79家，預計全年門市數將成長10％達86家。振宇五金表示繼南方倉儲物流中心設立將持續加快南部市場布局，北中南串聯讓物流速度更具效率進而提升配貨速度及人力使用效益。