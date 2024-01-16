嘉威越廠擴產 2千萬美元上膛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

居家貿易業因應大陸可能中止ECFA優惠，積極擴大越南產能供應，繼特力（2908）之後，以供應北美居家餐具為主的嘉威（3557）15日公告興建中的越南新廠追加投資2,300萬美元，以建構R.PET生產專區，預計2025年完工分階段投產，屆時環保產品產能貢獻有機會挑戰逾20％。

嘉威生活指出，客戶對於環保材質產品的需求逐年成長，R.PET材料將成為市場新主流，越南新廠也以生產環保材質為主，並確定建構環保產能專區，而廚具產品營收延續逐年成長的趨勢；同時，產品接單能見度已經看到2024年上半年，樂觀2024年營運將優於2023年。

嘉威2023年合併營收47.52億元、年減15.46％，嘉威強調，除因2022年基期高所致，庫存去化緩慢亦有影響；而隨著庫存去化漸結束，嘉威認為最苦日子已過，2024年將進入環保產能收割期。

嘉威生活自2019年引進R.PET環保材料，2020年以來材料使用量年年成長，2022年用量突破3,000噸，R.PET環保材質產品已從推廣期進入收割期，產能準備好隨時因應接單需求；2023年R.PET用量已超越3,500噸，整體環保材質產品營收占比已達12％以上，2024年用量預估逾4,000噸，法人估，越南新廠未來完工投產加入，嘉威R.PET使用量更會高達2萬噸，屆時整體環保產品貢獻將大幅提升，甚至倍數增長。

目前市面上環保材質產品都是素色，嘉威生活已突破R.PET印刷技術，進入貼花市場，未來R.PET從原料、印刷及終端產品都會在越南新廠採一條龍方式產出；目前興建中的越南新廠，原預計分階段興建，但在大客戶要求前提下，越南新廠興建計畫將採一次性興建完成，也因此追加2,300萬美元預算，累計整個投資費用達5,654萬美元，預計2025年完工稼動。