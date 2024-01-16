欣高、欣雄 靠轉投資補血

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高雄天然氣「雙欣」欣高（9931）、欣雄（8908）受惠餐飲等商用氣量增加，與轉投資太陽光電收入貢獻下，2023年營收變動微小，2024年持續推動房地產和太陽光電轉投資，拉升營收。

欣高董事長陳建東15日分析，管線位於原高雄市區的欣高，面臨民生天然氣用量明顯減少的威脅，尤其許多600戶以上的二～三房小宅大樓不再建置天然氣管線，改採電爐，加上社會上的小家庭居多，使得業績面臨下滑威脅。所幸疫情之後，餐廳、飯店生意大幅回升，商業用天然氣使用增加，不過仍難以彌補民生用電量的流失量，而此一態勢，2024年仍將持續。

欣高2023年營收12.28億元、年減1.56％，陳建東指出，為因應天然氣使用型態的改變，欣高將會持續轉投資房市建案，挹注營收。

位於原高雄縣的欣雄，則以工業天然氣為主，欣雄總經理王定中指出，2023年受到鋼鐵景氣的向下循環、石化業提早歲修影響，欣雄工業用天然氣的用量年減約5％，雖在政策鼓勵之下，改用天然氣的工廠有增加，但還不足以彌補傳統產業用量的流失。

欣雄2023年營收69.59億元、年減3.61％，王定中表示，欣雄轉投資太陽光電2023年有貢獻少數營收，隨著併聯發電的規模加大，占比未來也將逐步提升。

王定中說，由於鋼鐵產業已逐步回溫，如果石化產業也能夠回復過往水準，且順利爭取更多工廠改用天然氣，加上太陽光電的轉投資收入，欣雄2024年的營運將能更平穩向上。