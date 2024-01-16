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恩德 鎖住漲停站穩均線

恩德日線圖
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恩德（1528）股價連三漲，15日盤中續強，站上漲停價位鎖住13.85元，成交量達1.84萬張，外資單日買超788張，累計三個交易日漲幅高達22.57％，站穩短中長期均線之上，且技術線型趨勢向上。

恩德以生產木工機械起家，並跨足工具機及精工機領域，2023年12月營收年、月雙增，並創歷年同期高，全年營收38.87億元、年增1.89％，2023年前三季EPS達0.25元。近期積極搶攻北美市場，目前在手訂單13億元，訂單能見度可看到2024年第四季，力拚2024年業績續成長。

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