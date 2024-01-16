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世紀鋼 外資挺股價創高

世紀鋼日線圖
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世紀鋼（9958）15日股價大漲，盤中一度來到206元，終場收203.5元、上漲14.5元，股價改寫歷史新高。在外資連八買加持之下，近一周主力券商共買超9,351張，帶動股價上漲10.9％。

2023年12月營收為21.36億元，較2022年同期大幅成長97.29％，全年合併營收145.15億元、年增57.5％。世紀鋼在台電離岸風電二期的31座水下基礎將於2024年第二季完成交付，分析師認為離岸風電產業供應鏈逐漸成熟，且選後風電綠能題材可望繼續發酵，世紀鋼可望續寫佳績。

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