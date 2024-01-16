雲豹能源：未來配息率將逾7成

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雲豹能源近六季營運表現

雲豹能源（6869）總經理趙書閔表示，在創新版掛牌近一年，預定3月送件，7、8月轉主板。同時也宣布，配息率會拉高到7成以上，要讓投資人看到雲豹能源的價值。雲豹能源去年獲利可望創新高，在選後政治因素消退之後，對於今年展望樂觀，營收、獲利可望維持高檔。

雖然選舉衝擊太陽能建置，惟雲豹能源去年營收仍創歷史新高，2023年營收達67.84億元，年增7.66％。前三季每股稅後純益（EPS）7.66元，法人樂觀預估，去年EPS上看8.5～9.5元，也將寫下歷史新高紀錄。

趙書閔表示，過去公司策略是重投資，尋求營運擴充，因此配息率偏低，隨著營運和財務結構趨於穩健，也希望獲得更多法人青睞，未來會把配息率提高到7成以上。

以此推估，雲豹能源今年現金股利約6元起跳，以15日收盤價100元計算，現金殖利率超過6％。雲豹能源目前在創新板掛牌，預計今年3月送件申請轉主板，力拚7、8月轉上市。

對於今年展望，事業開發部副總譚宇軒表示，選前很多開發案停擺，選後少了政治變數，有利綠能開發案推動，不過未來內閣還要改組，在新內閣未確定之前，要全面恢復可能還不會那麼快。今年主要動能還是儲能案場，除了宜蘭之外，在台中還有新的儲能案場。至於太陽能案場方面，嘉義案場許可送件當中、期望第四季開工。水處理子公司煒盛在這新的一年就報喜，拿下兩個標案，今年成長動能看好。

譚宇軒表示，看好日本儲設法規放寬，雲豹能源今年將赴日投資儲能案場。另一方面，隨供應鏈陸續撤出大陸，雲豹能源也啟動海外布局，跟隨台商腳步前進東南亞，包括越南、泰國、印尼與菲律賓等地，從工廠的屋頂型太陽能開始做起。藉此熟悉當地法規和程序，未來也會進一步開拓當地的太陽能市場，並耕耘陸域風電、離岸風電與生質能等。長期來看，希望海外市場的營收比重超過台灣。