現觀科上市 抽中現賺7萬

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以數據分析為核心的軟體廠商現觀科技（6906）15日以每股承銷價118元掛牌上市。上市首日以191元開紅盤，終場收186元，單日大漲57.6％，以15日最高價197元來看，中籤者一張可現賺7.9萬元。

現觀科技目前的主力產品為自行研發的行動網路優化定位平台（CovMo），運用AI技術，提供手機定位、優化5G基地台通訊等服務，成為電信公司5G及基地台投資和布建的參考，也是現觀科技目前的主力產品。

現觀科技客戶涵蓋印度、澳洲、卡達與沙烏地阿拉伯等地，客戶續約率接近100％，經常訂單營收占比高達70％～80％。2023年12月營收0.42億元，年增14.34％，創同期新高，全年營收3.71億元，年增18.64％。

展望2024年，看好電信商客戶從5G NSA（非獨立組網），轉向5G SA（獨立組網），規格提升將帶動網路優化需求提升。

另一方面，現觀科技也透過行動智慧廣告平台（Mobility Intelligence）協助電信業者切入電子商務與媒體廣告領域。將運用海量數據，將用戶標籤，提供廣告主、電商平台及廣告代理商等業者，進行精準廣告投放，將用戶使用行為及數據變現。

目前，行動智慧廣告平台主要焦亞洲，包括印尼、越南、泰國、孟加拉等國家，總計市場規模達80億美金。公司已與印尼第二大電信業者Ooredoo Indosat Hutchison攜手合作，該電信集團在印尼擁有近1億用戶。此外，現觀科技也正積極進軍泰國、越南等高速成長的國家市場。

由於目前消費者隱私意識抬頭，cookie和廣告識別碼（IDFA）追蹤將逐漸被淘汰，現觀科技此時以5G定位及用戶識別標籤等方式搶進精準行銷市場，將有其優勢。

法人表示，現觀科技因毛利率高（約80％），人事成本及費用變不大，預計在規模經濟效應下，2024年的營收獲利將持續成長，營業利益成長率預估有高雙位數。