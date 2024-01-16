投資債券ETF 留意信用風險

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台灣的債券ETF市場原多以法人為主要交易者，惟近年來自然人交易人數漸增，也開始受到投資大眾矚目，本篇報導簡介債券ETF之特性及相關風險，讓社會大眾更熟知商品內容。

債券是什麼？

對台灣散戶投資人來說，相對股票，債券可能是較為陌生的概念。債券英文稱為Bond，一般是由政府或企業所發行，發行之目的可能為進行國家建設或供企業資本支出等所使用，並會承諾定期給付利息給投資人，在債券到期的時候一次還清債券面額上的本金，又稱固定收益證券。（上述為債券基本類型，亦有零息債券、永續債券等不同類型的債券）

債券依照不同的分類方式，可區分成不同種類。例如按照其到期日區分，可分為短期債券、中期債券、長期債券等；依發行主體區分，可分為國庫券、公債、地方債券、公司債券等；依照信用評等區分，可分為投資等級債券、非投資等級債券（亦有稱為垃圾債券）。

投資債券時，投資人可能會參考債券的信用評級，目前國際知名的信評機構包括標準普爾（S&P Global Ratings）、穆迪（Moody’s Investors Service）、惠譽（Fitch Ratings）等。信評機構會評估受評者的信用狀況，並給出評級。

各家評級的分數代號不一，惟基本上由A至C，信用評等即由高至低。一般而言BBB級以上為投資等級債，BBB-級以下為非投資等級債。

債券ETF是什麼？

債券ETF是「以股票方式交易，獲取債券標的指數報酬的基金。」債券ETF追蹤債券標的指數，持有能夠追蹤、模擬或複製債券指數報酬表現之標的。簡單來說，買入一張債券ETF，等於買入其背後代表的一籃子成份債券之報酬表現。

各投資人可以基於其自身的財務規劃及目標，選擇適合的債券ETF。例如需要穩定現金流的投資人，可參考信用評等為投資等級且為已開發國家債券之標的；若對風險承受度較高者，則可選擇信用風險較高且預期報酬率也較高之債券ETF。

台灣債券ETF概況

及投資風險

台灣債券ETF檔數超過80檔，資產規模已突破2兆元，加總受益人數超過100萬人。過往債券ETF多以法人投資為主，近年自然人投資漸增，開始受到一般散戶矚目。

目前可交易的債券ETF種類多元，標的指數種類包含不同地區如美國債、中國債、新興市場債、歐洲銀行債等，亦有短、中、長不同天期之債券，並有投資等級、非投資等級債券等。台灣債券ETF市場蓬勃發展，總資產規模持續穩居亞太證券市場第一名。

投資債券ETF須注意其成分債券發行人，若無法償付債券本息，可能造成投資損失之信用風險。另外市場的利率、匯率等變動可能也會對其價格造成影響。

同時，投資風險也跟一般股票ETF一樣，都須注意其追蹤誤差風險、風險是否過度集中於某產業、流動性風險等。也須特別注意若交易非投資等級債券ETF，應先簽具風險預告書，並謹慎評估商品及自身可承受之風險。

債券ETF資訊揭露

目前若是債券ETF的標的為國內外政府公債、普通公司債、金融債券、債券附條件交易、銀行存款及債券期貨交易之契約，暫停課徵證券交易稅至2026年12月31日。

投資人若想要查詢債券ETF的相關資訊，可參考台灣證券交易所網站的「ETF專區」及「e添富」平台、櫃買中心網站的「ETF專區」及「ETF訊息中心」、投信公司網站或公開資訊觀測站等。

證券交易所提醒投資人，投資債券ETF有賺有賠，投資前應先詳閱公開說明書與商品資訊。（臺灣證券交易所提供、呂淑美整理）