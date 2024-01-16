3營建股 擁交屋題材

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營建概念股近期營運

2024年總統大選上周落幕，營建股在選後第一個交易日也跟隨台股上演慶祝行情，其中新美齊（2442）、皇普（2528）、皇翔（2545）等漲幅達3％～4.8％，挾著選後新案將陸續完工落成的題材，躍居為營建股領頭羊。

新美齊近期完工交屋邁向密集貢獻期，被視為2024年的營建股黑馬之一，其中台北市天母總銷16億元的「新美齊心岳」近日交屋啟動，衝高2023年12月營收，累計全年營收重返25億元大關、年增3.6倍，創近三年新高；2024年將有台北市「新美齊硯」完工交屋，總銷11億元，2025年更有總銷146億元的板橋百億大案「新美齊畫世代」完工交屋，屆時業績可望大幅彈升。市場預期，新美齊業績可一路旺到明後年，15日股價強彈3.35％，收高在24.65元。

皇普2023全年營收攀升7％，來到18.5億元，手中現金陸續回收；在選前豪擲17.75億元買下桃園市桃園區富國段逾1,500坪土地，重押選後房市企圖心強烈。

皇普表示，2024年完工交屋的新案將有台中總銷100億元「皇普莊園」、高雄30億元「皇普摩天100」、桃園70億元「皇普園首之道」等三大案，法人估2024年推案上看200億元的爆炸量。看好剛性需求市場，皇普2024年第一季計畫推出4筆新案，包括桃園新鼻案、桃園大新案一期、鶯歌案一期、桃園青平住案，將於2025～2026年陸續完工工。

皇翔15日股價也上漲4.87％至44.15元，創近半年新高，備受矚目的台汽北站案辦公大樓，2023年第四季已招租，預計2024年初取得使照宣告完工；捷運永寧站總銷66億元的「皇翔MRT」，將於2024年第一至第二季完工認列；土城暫緩重劃區的總銷14億元「皇翔芊翠」、19億元「皇翔芊樾」等2筆新案，預計2024年中、年底可望交屋入帳，業績看旺。