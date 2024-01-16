台中建商 加碼彰化購地

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近年隨著台中市區地價與房價持續高漲，台中多家上市櫃建商紛紛往周邊的縣市移動，鎖定傳產業聚集地－彰化獵地，包括富旺（6219）、坤悅（5206）、櫻花建（2539）都加碼購買彰化土地，布局搶攻總價市場的剛需首購族。

富旺日前公告砸下3.33億元，購入彰化縣和美鎮嘉詔段1,279坪土地與建物，換算土地每坪單價26萬元，這也是富旺繼進軍彰化鹿港推出「2671艾美莊園」之後，再度搶進彰化推案。

富旺建設事業部總經理林宗毅表示，近年來台中推案量大增，推升地價與房價，競爭也較過往更加激烈，因此採取平衡布局策略，獵地朝向台中周邊市郊移動，包括后里、彰化都有布局，將鎖定總價市場、搶攻首購族購屋商機。

無獨有偶，坤悅也於2023年底以總價9.76億元，取得彰化市「三民段」約1,674坪土地，每坪單價56.63萬元，這也是坤悅繼於彰化埔心推出「心里程」案、在員林「橋愛段」購地815坪後，第三度搶進彰化購地。

坤悅2023年營收達33.7億元的新高，2024年的營收動能來自彰化「心里程」、台中東勢區「欣‧悅」、台中東區「領秀」等三建案完工交屋，總銷約33.6億元。

採先建後售模式推案的櫻花建，在彰化市陸續購買3塊土地，繼推出「金馬之櫻」之後，2023年3月在「牛稠子段」續推新案，2024年規劃在「中山段」推出第三案，櫻花建在彰化市的3個建案推估總銷逾80億元，持續推升營收表現。