認識客製化契約結算制度

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臺灣期貨交易所15日公告，調降13檔股票期貨、1檔股票選擇權契約所有月份保證金適用比例，由於契約波動下降，在市場尚屬穩健及波動持續平穩下，經評估風險承受程度、保證金水準貼近市場的實際情況，調降該等契約結算保證金適用比例，並自1月16日一般交易時段結束後起實施。

13檔保證金調降的股票期貨契約：亞德客-KY期貨（EPF）等，結算保證金比例依不同級距，調降至10％～12％；原始、維持保證金同樣下調。1檔保證金調降的股票選擇權契約：欣興選擇權（IRO）風險保證金（A值）等，結算保證金比例調降至12％、6％；原始、維持保證金同樣下調。調整詳情以期交所官網公告為主。

臺灣期貨交易所客製化小型臺指期貨契約特性，為交易人可依照自己交易需求，訂定未來一年內不同到期日的交易契約。

在可交易天期增多情境下，倘交易量較標準規格契約分散，各契約流動性風險可能相對更高，期交所提醒交易人交易本商品時，應留意相關流動性風險。期貨商應提供「交易人參與臺灣期貨交易所客製化契約交易重點提要檢核表」，交由交易人詳讀，以瞭解客製化契約特性及流動性風險、期貨商風控作業方式及交易應注意事項，提升自身風險承受力。

期交所客製化小型臺指期貨契約之交易標的，為「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」，契約乘數為新臺幣50元，原始保證金與小型臺指期貨保證金相同。

考量客製化契約的特性及流動性，不開放期貨當日沖銷交易減收保證金機制。另策略保證金計收方式，不開放期貨跨商品組合部位計收方式，僅適用相同期貨商品不同最後結算日組合之部位組合保證金計收方式。

為強化自然人及一般法人因應客製化期貨契約流動性變化的風險承受力，除原始保證金外，所有客製化小型臺指期貨契約均另加收流動性風險保證金，加收金額為原始保證金25％。

客製化小型臺指期貨契約成交後，期貨商將按每一交易帳戶別，併其他未沖銷部位，進行整戶風險控管。相關高風險帳戶通知、保證金追繳及代為沖銷作業等各項風險控管措施，依交易人與期貨商約定辦理。

客製化小型臺指期貨每日結算價決定原則同現行標準規格契約，依客製化契約收盤時成交價、買賣報價訂定。到期採現金結算，最後結算價計算方式與小型臺指期貨相同，以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前30分鐘內所提供臺灣證券交易所發行量加權股價指數之簡單算術平均價訂之。