投顧喊買 大江、東陽權證抬頭

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台股選後慶祝行情短暫激情過後，市場回歸基本面選股，非科技股不落人後，不讓電子股專美於前。元富投顧看好，大江（8436）革命性瘦身保健品GLP-1將上市，東陽（1319）中長線受惠北美保險公司擴大採用副廠件，雙雙給予「買進」投資評等。

大江透過益生菌（TCI761）與純天然素材開發出GLP-1保健食品，服用後能在二小時內刺激人類GLP-1的分泌，讓人體GLP-1濃度上升，達到減重效果，成效優於現有瘦身產品，將成為未來大江重磅產品。新品GLP-1第一季將於台灣上市，由子公司大江基因獨家販售，美國兩到三家大型客戶預計第二至第三季上市。

大江2021年收購NewAge猶他州廠與代工業務，大江美國分公司與美國廠可以就近服務客戶，因此，大江與美國國際型直銷商合作品項逐漸增加，並擴大銷售區域，法人預估，大江2023、2024年歐美地區營收32、43億元，年增25％與34％。

元富投顧分析，大江歐美市場穩健成長，美國廠高速產線將投產，且新一代瘦身產品GLP-1有巨大的市場潛力，目前在保健食品領域尚無競爭者，給予「買進」投資評等。

東陽2023年12月營收略低於預期，主要為近期運輸受紅海航運影響，2023年第四季營收65.55億元，季增6.5％、年增23.4％。毛利率受惠AM營收占比提升與產能利用率維持高檔，法人推估單季毛利率30.8％，優於第三季。

State farm自2023年擴大採用副廠件，帶動AM產品需求。2023年下半年東陽AM產品營收較同期成長22％，法人預期，2024年AM產品營收仍可有雙位數以上成長。