譜瑞、祥碩 AI PC產品出貨看俏

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近期在CES 2024展中，各大品牌廠競相推出AI PC產品，除了CPU擁有全新架構與升級外，大多數硬體並未有顯著變化，僅部分零組件有明顯規格升級，受PCIe Gen5升級影響，法人表示，譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）需求與市場滲透率持續提升，有望受惠AI PC產品出貨，將持續挹注營收。

法人指出，前兩代PC處理器同時支援PCIe Gen4及Gen5兩種規格，在各式AI應用蓬勃發展下，預期PCIe Gen5滲透率提升，譜瑞-KY、祥碩後續看俏。

其中譜瑞-KY去年12月營收14.24億元，年增51.14％、月增12.77％，第四季營收38.19億元，年增19.89％、季增2.93％，因客戶需求增加，單月及單季營收同步繳出雙增；法人認為，譜瑞-KY的USB4.0產品，在AMD平台擁有高市占率，將有利譜瑞2024年營運成長動能。

祥碩去年12月營收6.62億元，月增46.97％、年增77.81％，主要是12月底晶片組代工業務出現急單，使得祥碩第四季營收17.1億元，季減1.4％，年增69.7％優於預期；法人表示，第四季晶片組代工業務出現急單，使得庫存回沖，並且英特爾I/O port升級版本升級，帶動去年下半年外接硬碟規格提升，農曆年前1月有機會出現提前拉貨，帶動祥碩第一季營收。

15日譜瑞-KY 開低震盪走高，帶量收漲2.67％，股價站上月線；祥碩則是開低走高漲6.25％，站上所有均線，股價進逼2,000元大關。