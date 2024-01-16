陸系車用升溫 胡連、凡甲獲利衝

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市場傳出中國車廠對2024年的車銷量目標，相較2023年增長超過20％，整體呈現穩健樂觀的展望，受惠於車用客戶拉貨，胡連（6279）、凡甲（3526）在車用產品比重持續提升，在產品組合轉佳下，獲利表現也可望優於去年水準。

胡連2023年12月營收7.45億元歷史次高，整體第四季自結營收22.6億元，季增20％、年增13％，優於原先低個位數年增預期，去年全年營收則達73.29億元、年增12.26％，雙雙創下歷史新高，法人預估，胡連去年EPS落在9～10元之間，2024年目標兩位數增長，再戰新高。

法人預期，胡連2024年第一季營收可望延續去年動能，年增達雙位數，雖然受到過年假期的影響，但目前看來今年1、2月的成長率仍然表現不錯，預估在中國、台灣、歐美三個地區將呈現增長趨勢接單狀況方面，2023年10月份為最高峰，之後逐月呈現下降，與過往的趨勢相同。

凡甲去年12月營收為2.22億元、年增32.55％，2023年全年營收為23.97億、年增3.71％。隨著陸系電動車龍頭比亞迪大幅拉升產能，市占率快速崛起，不僅在中國市場表現亮眼，也積極布局海外市場，使得供應鏈的凡甲也同步受惠。

凡甲在車用出貨表現暢旺，接連助攻去年第二、三季毛利率衝上50％以上水準，第三季毛利率更達53.15％的單季歷史新高紀錄，為今年營運成長的重要動能，第四季每個月同樣均維持雙位數的正成長。