數位戶躍增 實體分行不再夯

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2022與2023年第三季數位存款帳戶開戶數

金融數位用戶快速增加，讓實體分行價值逐漸降低。本國銀行與外商銀行數位帳戶開戶數大幅成長，使銀行申設分行意願降低，2023年全年僅一家國銀向金管會申請增設分行獲准，創2019年以來新低，主要就是銀行數位帳戶去年第三季同比都呈雙位數成長，如滙豐銀成長近85％、渣打銀增近20％；星展銀因為有合併因素，增加1.3倍。

據金管會統計，本國銀行數位帳戶開戶數2023年9月底已近1,660萬個，同比年增近36％，其中如渣打、滙豐、永豐銀行等去年第三季數位存款帳戶開戶數均大幅成長，外銀的策略是數位升級搶攻高資產市場，如渣打及滙豐銀專攻高資產客戶服務，運用數位科技結合實體設備來提升財富管理的服務品；永豐銀行聚焦發展數位化。

滙豐銀行表示，數位帳戶用戶數在過去三年快速成長，2022年的數位帳戶用戶數較2021年大幅躍升150％，去年截至第三季，又比2022年同期大增85％。因近年來持續升級行動數位App，方便客戶隨時隨地透過手機便能輕鬆交易海外股票、買賣基金、或24小時進行換匯，提供一站式即時投資服務。

渣打銀行指出，目前致力於升級財富管理中心的分行服務體驗及數位化投資，根據數位用戶的使用需求提供產品與服務。以去年為例，第一季全新升級渣打myRM數位隨行理專服務，第二季開始與保誠人壽推外銀首創的遠距投保服務。

10月再升級作為第一線客戶關係經理配備的全數位化財富管理工具，即「渣打創富領航myWealth Advisor」，以客製化投資配置模組功能，達到透過數位化工具帶給客戶便利，全面提升效率，降低人工處理所花的時間成本。

數位帳戶開戶數累計達152萬戶的永豐銀行，延續DAWHO帳戶的推動，透過App可自行挑選理財、理債商品組合，經營個人資產，在今年上半年攜手創新支付業者「AFTEE 先享後付」，導入先買後付、彈性付款的服務，朝向深耕及延續數位用戶發展。