銀行以金融科技創新 解決痛點

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發展數位化已成各行各業的趨勢，但金融業發展金融科技創新，並不只是一味提升速度和效率，包括永豐、星展、渣打銀行皆認為，金融科技創新最重要的還是解決客戶產品與服務流程的不便，提升整體品質，解決員工工作上的痛點

本土及外商銀行近年來減少開拓分支機構，更專注於數位化及提升既有客戶的服務品質，透過金融科技創新，達到解決客戶交易與員工作業的痛點。

解決客戶及員工的痛點，提出方案改善問題，成為刺激金融科技創新的關鍵因素。星展銀行指出，過去因為人力資源部招募顧問在與應徵者進行面試前，需花費許多時間蒐集、整理應徵者資料，且後續還需電子郵件往返，在開發出市場首創的人工智能招募系統JIM後，可有效分擔招募顧問80％的資料篩選時間，大幅提升工作效率。

渣打銀行表示，客戶端最重視的是如何選擇投資標的，尤其是基金投資者，因此渣打除在基金交易平台提供的基金排行榜指標供參考外，再推渣打首席投資辦公室最新市場觀點出發的CIO基金，客戶可運用數位帳戶直接行動申購，無須擔心手動進行資產配置的問題。

另針對企業客戶，則在於提升融資效率，透過運用大數據模型分析企業營運狀況，加上導入AI預審機制，更能滿足中小企業即時的融資需求，同時也有利於控管風險。

永豐銀行認為，民眾常見的投資痛點，包括不熟悉金融商品不敢投資、沒時間研究不知道買哪一檔股票、因忙碌而錯過進場時機等，因此數位帳戶App在設計介面時，便會偏重使用者體驗，運用數據分析與AI人工智慧技術，開發出個人化盤前智慧解析、台股時間軸、多因子策略雷達等新功能，完全滿足數位戶的需求。