陽明交大資訊領域碩士班 報名激增

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資訊電子與半導體領域持續是年輕學子競相投入的領域，甫結束報名的陽明交大碩士班，電機、電子、電控、資工、智能系統以及前瞻半導體等研究所報考人數激增，不但凸顯當今就學趨勢，也顯示在這波AI與半導體浪潮下，陽明交大持續在該領域中領先並受學生青睞。

陽明交大教務長陳永昇教授說明，113學年度碩士班甄試入學報名人次由112學年的11,890人增加至13,319人，增幅達12％，為頂尖大學之冠；考試入學報名人次由112學年的7,916人增加至9,156人，增幅更高達15.66％。進一步分析，最熱門的資工領域系所增加人數尤其顯著，資訊聯招的錄取率僅有5.56％，競爭非常激烈。

陳永昇教務長進一步指出，104人力銀行1月2日甫發布《2024景氣展望大調查》。受調查的企業中有58.4％最看好AI題材。此外，AI資訊領域平均月薪最高，近五年工作機會成長29％，其中又以軟體設計、演算法開發、韌體設計工程師為需求大宗，以上調查反映出在當今AI時代，與資訊科技相關的職業在就業市場中需求旺盛。除資訊領域外，電機、電子、電控，以及半導體領域研究所報名也廣受學生喜愛，原因可能為陽明交大相關領域研究所數量多，量體大、招生名額多，造成群聚效應，也提高考生報名多個研究所的意願。

陽明交大資訊學院陳志成院長表示，資訊領域涵蓋非常廣，有些領域需要很好的數學基礎，有些則需要動手做的能力，除了皆須具備良好的邏輯思考能力，更重要的是要具備熱愛學習新事物的人格特質。陽明交大資訊領域擁有全國最多、超過70名的師資，研究方向涵蓋各領域，不管是修課或研究指導，都可以找到最適合自己的方向。