鄧曉芬倡結合中西醫 促進精準健康

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兩千多年前《黃帝內經》中提出「上醫治未病、中醫治欲病、下醫治已病」，即醫術最高明的醫生並不是擅長治病的人而是能夠預防疾病。

學習針灸推拿，臨床有30年經驗，湖北中醫藥暨廣州中醫藥研究所的鄧曉芬侃侃而談說，「預防勝於治療」是提前防止各種疾病發生或減緩老化，而全球醫學發展已由治療疾病（Disease Treatment），邁向健康促進（Health promotion），多年來持續關注西醫特性及優點，尤其基因檢測等精准健康管理，鄧曉芬興奮地說，結合中西醫來促進精準健康，將成未來醫界「顯學」。

鄧曉芬說，中醫和精準健康結合的面向，透過先天的基因檢測與後天的功能醫學檢測及免疫血液檢測，可以提前精準預測分析可能會有的疾病風險，例如癌症、退化性疾病、中風風險評估以及未來可能發生糖尿病的風險等，結合中醫辨證施治的方法，為個體提供更加個性化的健康管理和預防、治療和康復提供更加個性化和精確的健康管理和治療方案。

鄧曉芬強調，中醫強調身體整體的陰陽五行平衡以及自然能量療法，而她長期關注整體醫療產業的改變與未來趨勢，決定與康博集團關係企業HC-Life成為策略合作夥伴，康博集團投入大健康市場20年高達30億投資，聚焦精準健康管理，長期深入健康醫療研究，在中興大學設立基因暨幹細胞實驗室，旗下有康博診所專精預防醫學，心血管專家及精準健康管理，還有美加醫美診所、泰晶殿皇家SPA莊園、法布甜及幸福村健康宅等事業體，因此她決定一起合作，為她30年來的客戶朋友打造大健康生活圈。

鄧曉芬表示，中醫著重的養生觀，內有七情喜怒憂思悲恐驚，外有風寒暑濕燥火，影響各人體質；應用生活飲食習慣調理以及中醫望聞問切，八綱辯證有效的掌握，活用中醫六大療法，再結合康博診所的血液淨化、EECP體外反搏、靜脈雷射、營養點滴、心血管營養品等養護服務，她親身體驗康博診所各種療程，並結合她30年的中醫養身調理及食療補氣血，療效非常好，見證中西醫調理養生結合的具體效果，願把更精準、整體觀的養生之道回饋給社會大眾。