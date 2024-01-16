美股基金 上周大失血88億美元

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美國12月通膨數據較預期高，聯準會用高利率對抗通膨的時間將拉長，股票市場資金情緒略轉為保守，過去一周除全球新興市場股票基金資金淨流入外，其餘地區股市股票基金多呈淨流出狀態，其中去年下半年持續吸金的美股基金動能明顯轉弱，單周失血88億美元最多。

法人分析，市場情緒指標美國10年期公債殖利率過去一周有所回落，市場降息預期仍偏向樂觀，不過最新的通膨數據、開跑的企業財報季以及地緣政治不確定性也影響市場情緒，股市漲跌互見。

安聯投信表示，今年經濟雖因緊縮的金融環境存在放緩風險，但因美國經濟仍具韌性、企業財報獲利穩健，評估短期內陷入衰退的機率不高。隨升息循環進入尾聲，股票長期仍有望震盪走升，持有現金的機會成本上升，建議可降低現金水位，拉高包括股票等風險性資產配置，並以高品質的大型股為核心部位，提高投資組合的抗風險能力，並持續留意包括通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率、美元走勢等資訊及盤勢進行判斷與動態調整。

富蘭克林證券投顧認為，進入2024年，全球金融市場面臨三大不確定性，包括聯準會貨幣政策何時轉向、全球景氣展望，以及地緣政治情勢。在景氣及通膨降溫、央行政策轉向的環境下，預期有利延續債市的多頭行情，建議投資人以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為配置核心，防禦股市波動之際也可網羅多元收益機會。

數據顯示，大陸經濟仍深陷信心不足及通縮陰影，極待官方更多刺激政策救市，美國即將進入財報公布旺季，加上紅海地緣政治緊張情勢升溫，消息面將增添股市波動。美股2023年第四季獲利預估年增率-0.1％，將是過去五季以來第四度出現負成長，且較去年年底預估成長率1.6％水準有所下調，今年第一季獲利年增率預估回升至5.7％，因此需留意實際財報結果及財測展望，建議採取逢震盪加碼或大額定期定額策略，看好科技、淨零轉型及亞股三大題材。