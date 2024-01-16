新興亞股 南韓淨流入奪冠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

關鍵通膨數據高於市場預期，讓預期美國聯準會最快3月降息的熱度大降，觀望氣氛轉濃，亦讓新興亞股跌多漲少。法人指出，外資上周對韓股最青睞，買超南韓16.1億美元，使南韓成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，再者是買超印尼2.1億美元、台股1.6億美元，但印度、泰國、越南都是賣超，尤以印度遭賣超3.2億美元為最多。

今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超金額18.1億美元，接著是印尼的3.9億美元；賣超則以泰國的1.8億元最多，再來則是越南賣超0.6億美元。2024年以來，亞股以菲律賓漲3.65％最強，再來是越南的2.56％及印度的1.12％，但南韓跌4.81％最弱，其次是台股的1.82％跌幅。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，台股上周受到總統大選的觀望氣氛濃厚影響，指數持續在高檔震盪，待選後指數將回歸基本面走勢，目前台股中長線仍偏多，且正好面臨美國聯準會升息循環末端，科技產業庫存調整完成，有望迎來新一輪產業復甦，加上AI終端需求各項應用遍地開花，可望為科技產業挹注動能。

安聯投信台股團隊說明，歷史經驗顯示，在不確定因素逐漸消失後，市場終究會重新回升、回歸基本面。從基本面來看，去年產業面臨庫存調整壓力，今年相對較無此問題，包括PC、手機的短單效應目前看來有望延續到農曆年前；雖相關急單規模不大，但有急單某種程度也顯示供應鏈庫存很低，供應鏈狀況相對健康，對市場具正面意義。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋強調，自去年12月中旬來，一系列信貸成長與政策支持正面消息，帶動銀行股表現相對亮眼，支撐越南股市走勢。受惠於總體經濟與房地產復甦，加上越南仍有成本、勞動力及高科技相關產品聚落增加等優勢，對外資仍具吸引力，將為越南帶來新的貿易、投資和工作機會，成為帶動經濟衝刺的動力，在資金行情寬鬆且未見政策轉彎等因素支撐，建議伺機尋求資金部位分批介入時機。