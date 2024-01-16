投資級債基金 開年來狂吸金

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債券基金資金流向

市場對降息預期持續升高，資金明顯持續湧入投資級債券基金，據EPFR統計顯示，上周包括投資級與非投資級債券基金迎來資金淨流入，僅新興市場債券基金單周呈小幅淨流出，其中投資級債券基金單周吸金達93.5億美元，開年以來已經湧入144億美元。

市場消化最新通膨數據、聯準會官員發言以及開始釋出的企業財報，美國10年期公債殖利率過去一周下跌11個基點跌破4％，激勵債券資產表現。過去一周主要債券資產單周大多收紅，其中以美國投資級債與美歐非投資級債等信用債表現相對佳。

安聯投信表示，預估美國核心通膨在2024年第二季可望回落至3％左右，來到聯準會的目標區，今年應會開始降息。因此，債市布局建議把握增加存續期、布局信用債和留意波動度三個重點，以收益率來看，信用債收益率仍相對具吸引力；基本面來看，今年非投資級債違約率可望低於長期均值，基本面仍屬健康，但因利差已明顯收斂，須留意評價面；投資級債部分，因信用基本面持續改善，其中BBB級改善最為明顯，可留意投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，預期經濟軟著陸而通膨邁向目標的最後一哩路將更面臨更多挑戰，高利率環境可能將維持一段時間，但聯準會政策轉向將提供市場催化劑，固定收益資產潛在總回報機會極具吸引力，偏好高品質企業債與公債，同時觀察企業營收與獲利成長應對高利率環境的韌性。

國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰認為，近期債券價格回檔，可視為逢低承接美債ETF，降低持有成本的機會，不僅在降息啟動前能安穩領息，由於基金存續期間長，未來亦有資本利得空間可期待。歷史數據顯示，於聯準會末次升息時進場布局長天期美債，持有兩年累積報酬率最高可達20％。