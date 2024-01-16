需求硬 基建投資前景叫好

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海外基礎建設基金績效表現

全球各國近年來不斷擴大基礎建設、公用事業投資，從淨零減碳新能源、綠能環保到智慧科技AI、網通數位等，均可看到具規模的基礎設施推動計畫，估計到2025年，機構法人對基礎建設資產投資規模將從2021年6,680億美元成長至7,950億美元，前景相當看好，有利布局基礎建設基金掌握投資契機。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊表示，基礎建設攸關國家的經濟發展，多由政府主導規劃，產業具備基本剛性需求，且具有穩定的股息誘因與防禦價值，也因此吸引機構法人在投資組合配置中增加對基礎建設相關投資的比重。

統計1995年至2019年聯準會過去四次停止升息期間的表現，S&P 500公用事業平均上漲18.9％，表現優於S&P 500指數平均上漲12.4％、羅素3000價值指數平均上漲14.5％及羅素3000成長指數平均上漲9.7％。目前基礎建設的評價已有回升的現象，然目前仍居過去10年來的超低區間，低於2倍標準差，估值偏低，但長線來看產業前景佳、獲利可期，建議趁目前估值低布局基礎建設相關基金，掌握長線趨勢投資契機。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸指出，近期基礎建設因汰舊換新、能源轉型及數位新基建等重要議題，美國於2021年11月所通過的1兆美元基礎建設法案，已屆滿兩年，該法案將持續支持基建專案至2026年，加上近期美國經濟復甦力道轉趨疲弱，預料各地方政府將持續擴大基礎建設投資力道。

數位新基建近年來在5G通訊、雲端運算及人工智慧的強勁需求下，帶動數位新基建的快速增長。即便受到全球景氣復甦趨緩影響，各大科技廠在相關基礎建設投資上仍不遺餘力，後續發展值得期待。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君認為，根據資料顯示，過去五年，S&P全球基礎建設股價指數每股盈餘，獲利是年年增加，目前評價面估值仍偏低，本益比15倍，低於過去10年平均的21倍，顯示產業股價相對便宜。