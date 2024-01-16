日股衝高 定期定額得利

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日經指數近日走強至34,000點，續創33年來新高。投信法人表示，日股漲勢並非曇花一現，今年企業治理改革持續進行中，預料日股將持續受海外投資人青睞，續漲動能仍相對強勁，根據Lipper統計至1月9日，今年以來日本股票境外基金前六強都有2％以上報酬，建議定期定額介入，掌握後市行情。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，日本企業在通縮轉向通膨的大環境下，展現高度的成本轉嫁能力，很大程度反映在售價上漲與轉嫁至消費者身上；同時海外投資人對大陸短期展望仍偏向保守，全球基金也接連下調對大陸的曝險，日本股票也從中成為超越大陸的全球資金新熱點。

瀚亞團隊認為，現任首相岸田文雄也將延續安倍政府政策，使日本企業盈餘在近十年呈現高度成長，增幅勝過美國與歐洲企業；預期日本2024年財務重整將持續發酵，在削減成本有成之下，日本企業獲利成長空間值得期待。日本股票仍具一定的吸引力，中長期持續看好下，建議投資人以定期定額方式介入日本股票基金，掌握行情。

元大日本龍頭企業基金研究團隊分析，日股受惠日本經濟復甦、製造業財報亮眼，內外資齊進資金行情，持續是2024年投資人海外市場優先加碼標的。

觀察日本企業獲利成長力佳，薪資上漲與通膨溫和增長，都實質推動日本經濟走出通縮，並反映在日股上漲，目前日股的東證指數本益比約15.2倍，相較於美股S&P500指數21.8倍為低，正吸引全球包括股神巴菲特等大型機構資金湧進，國內投資人可以先用單筆投入卡位，再搭配定期定額加碼參與後續行情。

至於日本震災是否帶來影響，野村基金（愛爾蘭）日本策略價值團隊強調，日本半導體產業受這次地震的影響有限，日股短期震盪難免，最終仍將回歸基本面走升機會高，趁著震盪整理時，可考慮重新啟動定期定額扣款搭配單筆入手日本基金，掌握後市行情。