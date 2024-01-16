印度大選行情 市場加溫

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印度Nifty 50指數在2023年屢創歷史新高，全年度上漲20％，連續第八年上漲，法人表示，今明兩年預期印度企業營收與盈餘有約15％的高雙位數成長，加上5月大選的選舉行情，印股後市將持續看好。

印度股市總市值也於2023年底前正式超車香港的3.984兆美元，成為全球第七大股市。中租投顧總經理蘇皓毅表示，印度更是2023年全球成長最快的大型經濟體，印度國家統計局近日公布的數據顯示，截至今年3月的2023～24財政年度經濟成長約為7％，優於先前政府的預測，高於國際貨幣基金（IMF）預估的世界經濟成長率3％，更遠高於成熟國家經濟成長率。

群益投信印度中小基金經理人林光佑均指出，印度股市還有一大利基，即印度是科技大廠供應鏈從大陸移轉的主要受惠者，如蘋果已將iPhone16的電池交由印度工廠供貨，電動車大廠特斯拉也與莫迪政府官員進行初步會談，討論印度生產電動車的可能性，供應鍊的移轉將促使印度更積極作基礎建設及蓋電廠，進而帶動印度進一步經濟成長。

蘇皓毅認為，印度也和許多國家一樣，2024年將面臨國家領導人大選，潛伏政治不確定性風險，目前市場預測莫迪勝選的機率極高，莫迪也給出承諾，印度將在他的第三任任期內「超德趕日」，成為世界第三大經濟體，印度中長期投資的利多已開始發酵。

台新印度基金經理人黃俊晏認為，在全球經濟逆風之下，印度不僅PMI持續強勢，經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率始終為零，反映經濟的韌性與活力；市場預估今明兩年預期營收與盈餘，仍有約15％的高雙位數成長，顯示企業獲利向上成長趨勢不變。

即使印度股市已連八年出現漲勢本益比也不低，林光佑仍持續看好印度股市後市，尤其中小型股，因為印度內資多，內資多投入中小型股，一般認為印度總理莫迪勝選的機率極高。因此，5月大選之前，印度股市可望迎來一波選舉行情。