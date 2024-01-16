抗震 台股平衡基金勝大盤

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今年來台股平衡基金績效概況

台股目前高檔震盪投資難度高、風險機會並存，統計18檔台股平衡基金近一周表現全數打敗大盤，整體平均績效0.55％，優於大盤的-0.53％。市場法人表示，台股現階段令投資人很難捉摸，建議投資人現階段可以台股平衡基金來因應市場波動。

群益投信指出，台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動，在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，台股平衡基金不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，攻守兼備，不啻為現階段想介入台股的好選擇。

群益真善美基金經理人黃俊斌分析，由於美國聯邦準備理事會在一連串的升息後，目前已經將通膨數據降溫，帶動市場普遍預期聯準會將降息，而殖利率的下滑，也有助科技股的上漲，市場給予較為樂觀的預期，帶動整體股市呈現偏多的格局。台股的電子股也跟隨此趨勢，進行上漲，但短期漲多有回檔的跡象。取而代之的是重電、航運、面板等族群撐盤，顯示整體台股資金面充沛，中長期配合半導體供需逐步落底，2024年可望迎接景氣回溫的行情。指數看法偏多看待。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為從去年11月美國FOMC會議後，聯準會進一步停止升息的動作加上對金融市場挹注流動性，美債殖利率開始下跌、美元修正，金融狀況轉趨寬鬆；在基本面上，AI及EV將是台股往上突破驅動力，反應庫存修正接近尾聲，主要半導體業者均預期2024年產業增長全面回升，2023年第三季成為同比成長性之底部，基本面將逐季走揚。

在技術及籌碼面上，反映美債殖利率開始下降，美元指數修正，有利台灣市場資金動能，並進一步激勵台股後續上攻表現。

投信法人強調，今年股債都屬偏多格局，但仍難敵市場波動，透過股債平衡投資策略，不但受到景氣波動的影響性較小，投資人也無須刻意擇時即能進場布局，防禦市場波動之時又可輕鬆掌握類股輪動機會，對穩健型投資來說，不失為今年前進股債市的核心配置。