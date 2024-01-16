陶文看台股龍年 萬六上下震盪

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台股15日上演「謝票行情」，終場收在17546.82，上漲33.99或0.19％。易經財經專家陶文15日預言，2024年台股走勢將呈現「微微一笑很難賺」，預估今年會在「萬六」（16,000點）上下1,000點震盪，龍年是甲辰年，五大生肖「雞、猴、鼠、龍、虎」財運都不錯要好好把握，旺財顏色是「紫色」。

陶文表示，台股今年則是「澤雷隨」卦，在股市操作來說要「順勢（市）而為」，見招拆招，會跟著經濟走、消息走，漲勢幅度不會像去年，今年的走勢是「微微一笑很難賺」，但上有壓、下有撐，預計大盤指數在16000點上下1千點震盪，高點易落在第四季、次高點在第二季。

今年台股開紅盤後首周就大跌441點，代表有許多不確定因素，投機氣氛多，今年較看好的是「有題材、去年沒漲到的」，「電子股」看好「改變型」類股，像「汽車、網通、高速運算、雲端伺服器、低軌航空概念股、電池、AI」也有大機會，至於3C消費性產品較辛苦。

陶文指出，就國際財經方面，今年是「水火既濟卦」是個好卦，但此封也代表今年有很多要克服，包括：財經系統、財經策略、財經變數、財經困難，像美國聯準會想降息又不敢降、升息也不敢升，必須邊走邊看、有很多事要克服。

今年是20年一次的「土運變火運」，若是好好把握可旺20年，因此布置旺20年的元運風水相當重要。

未來20年大財富位在東南方，文昌位則在正南方，代表未來的財富在電商、AI，貴人位在西南方、官貴星在西北方，九紫右弼喜神位在中宮，在這些方位宣布旺運風水局。

陶文建議，家裡及辦公室的「正北方」可放聚寶盆，顏色最好是白色、乳白色、金色，內置100顆硬幣，1至50元都要，代表大小通吃，加上一顆自然水晶，像是金幣、開運銀元（龍銀）讓總數為101。

此外，也可放置「陰陽水」用圓形玻璃魚缸，缸口波浪形、內置八分陰陽水（自來水與冷開水各半），擺放6個元硬幣與五行水晶碎石，再加上黃金葛缸口繫上紅色緞帶。