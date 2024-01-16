主攻退休族、高端客 友邦人壽推利變儲蓄險

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AIA友邦人壽2024年將持續聚焦保障型與儲蓄型保險商品，搶攻退休市場與高資產族群。友邦人壽總經理侯文成預期，今年投資型保單可望回春，去年大量轉進美元定存的資金，在降息效應下今年將另尋去處，可讓資產穩健增值的保險商品可望趁勢崛起，友邦在台灣將持續聚焦這類商品，並強調不會發展分紅保單。

侯文成表示，去年高資產族群的資金明顯轉向美元債券與美元定存，其中美債因期待降息後帶來的收益，今年仍會持續吸引資金投資，但美元定存隨著市場利率見頂，資金勢必出走尋求其他有穩健收益的去處。

近年來友邦人壽以主攻高資產族群保障與資產傳承為主軸，近期推出的利變型還本終身壽險，主要提供保戶在八個年紀可提領生存保險金，作為退休或傳承用。

侯文成指出，雖友邦人壽不推投資型保單，但預期這類商品今年在去年基期低與市場好轉下，加上某大型壽險公司解禁可重回投資型市場，預期整體投資型市場可看到1～2成的成長；至於分紅保單，有鑒於國內在投資、銷售等法規上有較嚴格的限制，在無法提供給保戶保證的經營績效利潤下，友邦在台灣市場暫時不會推出分紅保單。

友邦人壽主要針對高資產客戶推出的新商品，主要透過「選擇權」與「時間累積」這兩大特性，讓小孩或自己可有一筆穩定金流。投保年齡最低0歲，繳費年期有3年、6年、12年三種選擇，可預先擇定在保險年齡30歲、40歲、50歲、55歲、60歲、65歲、70歲或86歲之「保單週年日」，開始領取生存保險金，最高可領取到被保險人保險年齡99歲的保單年度末，可依照本身需求彌補退休後的收入缺口，且身故後還有身故保險金可留給想要照顧的人。