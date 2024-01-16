開發金控積極育才 龍年書法桌曆吸睛

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中華開發金控長期以投資教育為社會公益主軸，為展現人才培育的豐碩成果，中華開發文教基金會日前企劃印製一本由「技藝職能獎學金」培育之少年書法家周沛辰「龍年」桌曆作品。

開發金表示，這款「龍年」桌曆以傳統書法名家字體，融入現代極簡主義設計，結合周沛辰去年在日本書道展中的優選作品。儘管從小生長在經濟資源匱乏環境的周沛辰，秉持著對於書法的熱愛以及後天的努力，讓她歷次在國內外書法大賽中綻放異彩，並於2020年獲總統教育獎殊榮。

中華開發文教基金會藉由「我們班的小飛象」及「技藝職能獎學金」計畫推動各類人才培育，幫助經濟弱勢的孩子發展優勢潛力。除了少年書法家周沛辰外，還有女子網球選手李羽芸（19歲），榮獲女子成人雙打世界排名303名佳績及陳冠伶（18歲）獲得沙烏地阿拉伯世界舉重錦標賽女子55公斤級第一名，這群青年在基金會長期培育下，在各自領域發光發熱，翻轉自身更回饋社會。

中華開發文教基金會指出，基金會推動「技藝職能獎學金」長期培育高中以上清寒在學優秀的藝術、體育、技職青年學子發展技藝潛能，至今累計獎助1,300萬元，幫助逾700位學子朝向技藝達人目標邁進。「技藝職能獎學金」持續徵件中，相關資訊請參考中華開發文教基金會網站www.cdffoundation.org（路徑：獎學金申請／技藝職能獎學金／簡章下載）。