00915成份股調整 再次超前部署

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

即便歷經俄烏戰爭、加薩走廊衝突，在美國聯準會升息循環見頂刺激市場情緒轉趨樂觀帶動下，2023年一整年台股加權指數依舊繳出26.83％的漲幅，其中高股息ETF表現更勝大盤，凱基投信表示，股息收益深受台灣投資人青睞，若成份股組合兼顧資本利得表現空間，更有機會追求股息與價差兼顧。

凱基台灣優選高股息30 ETF基金（以下簡稱凱基優選高股息30）（00915）在12月成份股定審，新的成份股於1月3日生效，本次替換了14檔成份股，包括11檔電子股、1檔金融股、1檔鋼鐵股，以及1檔其他類股；新增的14檔成份股，則橫跨2檔食品、2檔鋼鐵、1檔金控、電子上游的IC通路、PCB製造、IC製造，電子中游的NB、手機零組件、主機板、EMS，以及電子下游的工業電腦與太陽能族群，調整後成份股總數維持30檔不變。

凱基優選高股息30（00915）基金經理人顏良宇表示，此次00915根據篩選機制更換14檔成份股，剔除的原因包括未通過流動性檢驗、未通過獲利、品質、下行風險指標篩選，或是因波動度或股息排序遭到剔除。

成份股更新後，就產業分布來看，電子股比重達77.1％，與換股前相較比重有所調降，次產業分布更為分散；傳產股比重達14.9％，主要集中在食品與鋼鐵股；金融股比重達8％，傳產與金融權重雙雙提高。總計換股後前十大成份股權重達68.3％，橫跨傳產、金融、電子上中下游，調整後的成份股配置某種程度上反應資金輪動。

展望台股後市，顏良宇指出，從總經面來看，2024年台灣實質GDP年增率預期可達2.9％，2025年預期可達2.5％，皆較過去兩年為高。

從基本面來看，美國ISM庫存循環逐步轉佳，可望進入新成長周期，帶動台股企業獲利止穩上揚，預期2024年台股EPS年增率可望達19.41％，2025年可望達19.87％。進一步觀察扮演台股要角的半導體產業，全球前12大IC設計公司的庫存週轉天數已呈現連續兩季下滑，預期2024年半導體拉貨動能將提升，對台股接下來兩年的業績復甦可望形成有力支撐。