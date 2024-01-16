信託做得早 風險來襲才能閃得巧

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劉爸爸43歲喜獲麟兒，高齡得子，對孩子的疼愛不在話下。從兒子10歲起，劉爸爸每年贈與100萬元，轉眼六年過去，豪氣的兒子經常在好友聚會場合買單，零用錢月中即見底。每當想起兒子坐擁600萬元、兩年後將成年，劉爸爸輾轉難眠…。

台北富邦銀行執行副總吳薏菱表示，信託是減少財務風險的重要工具，然而多數人在沒有急迫性需求下，諮詢、瞭解信託後，認為還有許多時間可思量，最後不了了之，或者有些人以金額大小衡量重要性，認為資產達一定規模才需進行風險規劃，往往錯失最佳的規劃時點及方案。

信託做得早，風險才能閃得巧。不想有「相見恨晚」的遺憾，北富銀建議及早檢視自身需求，靈活運用信託：

一、退休安養：退休金準備要「量出為入」，在規劃信託給付時，設想何種情境需領用？一次領多少？預留多少緊急預備金？信託專戶可支應到幾歲？透過量化計算，可預估退休準備金額，再回推儲蓄計畫，從存到用，皆在信託架構完成。

二、資產安全：詐騙集團除了有計劃接觸長者取得信任，更有詐騙話術的教戰訓練，長者防不勝防。保護資產最好的方式，就是將資產提早交付信託，整筆存入後約定月領，若有非預期的支出，需信託監察人同意才可領用，可降低大額財務損失的風險。

三、贈與子女：若父母擔心子女揮霍，建議以子女為受益人，由父母成立他益信託，父母將要贈與子女的資金存入信託專戶中，保有管控權。