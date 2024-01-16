合庫攜富蘭克林華美 說明基建投資

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2024年全球持續關注通膨數據及美國聯準會降息時間點，面對市場不確定性仍存，合作金庫商業銀行與富蘭克林華美投信攜手，1月起於北、中、南共同舉辦基礎建設收益全台巡迴投資說明會，與會專家指出2024年投資策略宜著重能顧收益、兼具拚成長的基礎建設產業主題基金，在未來一年波動市場，追求趨勢成長亦同步掌握收益。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君表示，全球基礎建設產業股票現階段可說利多匯聚，疫情之後受惠各國政府積極推動基礎建設、不斷做5G、新能源、電動車與充電樁等創新基建方面投資，除了過去海陸空、鐵路公路基建，現在更積極打造數位化的公共設施，這些都是新興趨勢，投資上也不可忽視。

就政策面而言，陳美君分析疫情後再加上俄烏、以哈戰爭，中美關係轉惡化，現在為了保障供應鏈安全，歐美大廠需要第二備援，紛紛前往東南亞等地設廠，但這些地方常出現跳電或交通運輸沒效率的問題，這些國家政府若想分享世界工廠這塊蛋糕，就必須積極提升當地國內的基礎建設，以增加效能。

再者，陳美君表示，基礎建設類股不再只是一般所認知的公用事業類股。隨著科技創新與時代變遷，基建已具備高成長性展望前景，帶來嶄新的基建樣貌，舊有的基建需要維護更新，新型基建也在快速興建。富蘭克林華美投信建議，投資人可利用「新基礎建設」投資概念，用以增加投資組合的穩定度，而新基礎建設概念投資加上原有基礎建設股票，互相搭配，以建構全新的2024創新且兼具收益性的投資策略。