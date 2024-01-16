第一金投信看好選後行情

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大選過後，選舉變數不再，第一金投信提醒，投資眼光放中、長線，台灣經濟基本面與產業景氣動能都在轉好趨勢，AI新科技運用，帶動新產品趨勢，半導體恢復成長動能，第一金投信指出，大選結果底定，執政黨延續推動核心戰略產業，政策力挺六大核心戰略產業：資訊數位、資訊安全、國防戰略、綠能及再生能源、民生戰備，及生技醫療等長線行情可望向上挺進。

新政府選前政見強調「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等，為強化台灣科技經濟發展的關鍵，這也是台灣在全球供應鏈中的產業重要角色，張正中表示，五大信賴產業延續六大核心戰略產業相關領域，預料政策推動、資本投入可望持續聚焦相關科技、航太等發展，而全球在推動2050淨零政策的推動同時，台灣也將持續將綠能及再生能源，及各國政府重視的生技醫療列為重要政策方向與產業領域，政策助攻、資本導入，選後長線產業發展更受期待。

從大選後與農曆年封關後的台股表現觀察，大選後的慶祝行情尤其亮眼，選後20日、40日平均漲幅分別可達8.5％、14.3％水準；儘管這波大選行情提前在去年11月起發動，1月份以來的表現相對保守，若以選後行情、農曆年紅包行情研判，張正中建議，大選結果底定後，建議分批建立中長線台股投資部位。

隨大選變數底定，經濟面、產業面也有利台股續攻，張正中指出，台灣科技產業獲利處成長循環，受惠AI科技推展及應用，包括Edge AI邊緣運算、Wi-Fi 7升級、智慧家庭、電動車及自駕車，與智慧城市等，驅動AI PC、路由器、ADAS、充電樁等，AI帶動科技發展商機，有利於產業的長線成長與資金投入等。