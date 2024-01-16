永豐3檔ETF 元月配息金額出爐

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永豐投信1月15日公告旗下三檔ETF一月份每單位實際配息金額，包括00930永豐低碳高息ETF實際配發0.208元、00888永豐台灣ESG ETF配發0.208元、00858永豐美國500大ETF配發1.5元，投資人在16日前買進或持有，均可參與本次除息機會。

其中，在即將迎來配息的效應下，00930以台股目前唯一兼具低碳的高股息ETF之姿，從12月27日以來已連續12個交易日，日均量皆逾萬張，相當受到市場矚目。

00930永豐低碳高息ETF經理人張怡琳表示，00930是台灣首檔聚焦「高股息、ESG、低碳」三效合一的台股ETF，指數選股邏輯係綜合考量企業碳排放量與營收情形，結合「台灣永續評鑑」ESG 評分結果，排除高耗能、高碳排產業後，從中篩選出近三年均有配發現金股利之企業，最後精選出40檔成分股。

張怡琳指出，從00930去年7月13日掛牌起至今年1月9日止，追蹤指數近半年含息累積報酬高達20.16％，相對優於台灣加權指數，可見隨著低碳議題逐漸躍入大眾視野，00930的長期股利及資本利得總報酬成長性，相當值得投資人期待。

符合高息訴求且聚焦低碳主題的00930，採取雙月配息，與旗下另一檔同樣是雙月配的00907永豐優息存股配息月份交錯，若兩檔ETF同時持有，正好能產生月月有除息、月月可領息效果。

此外，為滿足廣大投資人打造現金流的需求，永豐投信已宣布，包含00930、00907在內的旗下ETF，將全面改以固定每月20日發放配息為原則。