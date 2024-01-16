太星電工送暖 嘉惠3所社福機構

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太星電工連續11年公益開倉特賣，特賣營業額捐款20％做公益，今年以近43萬元善款捐助向上社會福利基金會台中育嬰院、台中市智障者家長協會、弘道老人福利基金會等社會慈善機構，繼續在寒冬中送暖「點亮希望 讓愛發光」。

太星位在台中機密機械園區內，公益特賣會在去年12月25日結束，善款在1月8日由林美秀總召及吳蕙君副總召率領同仁，分別到社福機構致贈善款。

太星同仁不辭辛勞主動投入公益廠拍，並結合熱心廠商，有上旺股份有限公司、工商財經數位股份有限公司、正裕起動有限公司、玉佃實業有限公司、百特兔寶實業有限公司、采宣廣告社、長隆國際有限公司、品甫有限公司、耐嘉股份有限公司、特亞馬智能家居有限公司、理珂品牌設計有限公司、復興電機廠、獅子心股份有限公司、瑞邦網路有限公司、廣翰光電股份有限公司、興麥蛋捲烘焙王國、勵霖企業有限公司等廠商襄助。於去年12月20日至25日6天開倉特賣，捐款特賣營業額20％，活動捐款連同同仁周日到勤加班一日薪資捐款，讓此次捐款達到42萬9千多元。

總經理永守時表示，「我們用歡喜心建立這個平台，讓廠商跟社區鄰里關懷弱勢，未來也將持續幫助有需要的機構」。113年將由王啟宏總召籌辦，連續11年很多老朋友不畏天寒的參與，在精密園區鄰居對人潮、停車、喧鬧包容，總經理永守時特別表示感謝。此次活動幫助社會需要協助的團體，寒冬送暖「點亮希望 讓愛發光」特賣會依舊熱絡深獲大眾響應。