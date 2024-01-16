小型廠辦倉庫租賃 可申請三照

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由於台商回流帶動全台商辦市場價量齊揚，全台指標性的工業區一地難求，地點好的工業用地也同樣掀起搶購潮，可合法申請三照的小型廠辦倉庫租賃，因市場需求大，也成炙手可熱標的。

為了滿足市場需求，腦筋動得快的業者，在台中梧棲規劃適合中小企業使用的小型廠辦倉庫，以租賃的方式，提供中小企業進駐，可合法申請公司登記證、工廠登記證、營利事業登記證，不僅可做為辦公室或倉庫，更可做為輕型加工及產品組裝使用，是中小型創業者一大福音。洽詢電話：（04）2439-2780。