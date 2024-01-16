統一證2024上半年實習計劃 開跑

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應金融科技時代來臨，統一證券加速推動數位轉型與業務發展，積極延攬數位金融人才替公司注入數位動能，112年更榮獲「TCSA台灣企業永續獎」及「工商時報數位金融獎」。

113年上半年實習計劃推出經紀部、金融商品部及計量交易部等數據分析、資料庫建置及數位行銷等實習職缺，擴大實習的廣度，學子可於為期逾三個月實習期間進行職場探索。

透過專屬Mentor帶領引導與交付部門專案任務，讓學子熟悉證券業實務運作，協助部門建立分析模型與推動行銷專案，並分析客戶交易行為以進行商業分析進而提出洞察。

此外，統一證券也相當重視與新世代在學學子雙向溝通，透過定期的實習座談會及期末成果發表等活動，除能讓學子與來自不同學校的實習生切磋交流，透過與高階主管做近距離對談與交流，獲得金融業職場生態第一手資訊，協助學子啟發職涯規劃方向。該實習計劃除可協助學子提升專業學能，亦可培養未來職場人際溝通、團隊合作、問題分析與解決等軟實力，協助學子提前做好就業準備。

統一證券長期致力於企業永續發展及人才培育，積極實踐 SDG 4優質教育、SDG 10消除不平等的目標，未來也將持續舉辦各項產學合作活動，增廣學子對金融知識的瞭解。

今年收件截止至1月26日，實習期間為3月1日至6月14日，此次收件申請採隨到隨審，對於金融證券產業感興趣，同時具備程式語言能力的跨域通才，不妨把握機會投遞履歷，取得證券業的絕佳入場券，相關申請資訊詳見統一證券官網（https://pse.is/5hlpj4）證券訊息公告。