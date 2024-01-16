元富證 積極推動公平待客好行為

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元富證券關注客戶需求且積極維護客戶權益，為讓公平待客文化深植於每位員工心中，從上而下貫徹公平待客服務核心價值至全體員工，特別在去年第四季舉辦一系列公平待客推廣活動，公開頒獎並感謝同仁積極參與，期透過多元有趣的推廣形式，提升公司同仁對公平待客精神之認知，進而內化為日常業務之各項業務推進行為。

此次徵選活動，由元富證券總經理張清發與高階主管組成評審團隊，在80件參賽作品中選出10件優異作品，並舉行頒發典禮頒發獎狀及獎金以鼓勵同仁。

張清發表示，此次參賽文案中，有高達三成的作品與防制詐騙有關，顯示公司同仁有充足的防詐意識，有助於在日常客戶往來互動中協助客戶降低受詐騙之機率，這也與主管機關重視金融業者防詐騙作為，將防制詐騙之措施及成效列為公平待客「注意與忠實義務原則」之加分項目之精神不謀而合，接下來，公司後續會將參賽作品相關建議交予公司權責單位，作為持續優化公司公平待客作為之參考。

元富證券除透過各種活動提升同仁公平待客認知外，亦從各方面打造金融友善環境，除先後推出手語開戶服務、樂齡專線，日前為更符合弱勢族群網路操作及使用需求，透過優化及更新網站將金融友善專區升級為AAA無障礙網頁最高等級規格，更為國內證券業首創。

展望未來，元富證券將持續完善公司公平待客作為，滿足及保障客戶投資權益。