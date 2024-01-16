貿協開辦中東 三國貿易訪問團

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為協助臺灣企業掌握中東願景商機，持續深耕中東市場 ，外貿協會將籌組「2024年中東三國貿易訪問團」，於5月24日至6月4日，深入中東心臟沙烏地阿拉伯、中東之珠巴林與經濟綠洲阿曼進行拓銷活動，並針對參團企業需求，客製化辦理一對一洽談會，另安排拜會當地大型企業與市場考察。同時將首度在沙國經貿大城吉達辦理的「臺灣形象月」，對於貿易成效、關係經營與宣傳效益大大加分。

沙烏地阿拉伯為中東第一大經濟體，持續推動「沙烏地願景2030」（Saudi Vision 2030)，綠能、汽配、資通訊與智慧方案等產品需求殷切，一國雙城成效翻倍；巴林為中東最開放經濟體之一，落實「2030巴林願景」（Bahrain Vision 2030）與經濟復蘇計畫（ERP），智慧方案、醫療照護與資通等產品需求升級，市場考察與貿易洽談雙軌並行，商機不漏接；阿曼執行「阿曼願景2040」（Oman Vision 2040）與國家改革奏效，加速推動多元產業在地化以擺脫過度依賴石油，市場考察與貿易洽談雙向衝刺，緊跟商機!

外貿協會於2023年曾辦理「中東藍海旗艦團」，帶領我國大型指標業者赴沙烏地阿拉伯等國進行貿易洽談與商機開發，亮點頻現、佳評如潮。

目前本團已開放報名，1月15日前報名繳款完畢者，即享7折早鳥優惠。「2024年中東三國貿易訪問團」更多資訊請見https://events.taiwantrade.com/page/EBS/2024TWMD1。