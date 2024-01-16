康和證盡職治理有成 獲肯定

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為鼓勵機構投資人提升相關資訊揭露品質，加強機構投資人對公司治理的影響，臺灣證券交易所公布112年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，國內組共有34家金融業、國外組共有5家機構投資人上榜，其中康和證券（6016）為首度進榜，且為唯一上榜之上櫃證券商。

由臺灣證券交易所主辦之盡職治理資訊揭露年度評比，評比標準分為政策制定與揭露及盡職治理報告內容兩大主軸，共計30項指標。康和證券在盡職治理政策、利益衝突管理政策、投票政策揭露完整性、網站揭露等方面獲致較高得分之肯定，共同落實盡職治理。

康和證券董事長鄭大宇表示，康和證券將持續遵循「機構投資人盡職治理守則」，督促被投資公司落實環境、社會與公司治理之ESG永續作為，發揮金融影響力、履行盡職治理行動，也將持續布局永續投資機會，參與推動產業、經濟及社會整體之良性發展。

同時，康和證券也積極與被投資公司機構進行議合溝通程序，凝聚促進永續發展價值，協助建立揭露投票政策，提升盡職治理資訊揭露品質，擴大盡職治理範圍。

主管機關要求全部上市櫃公司自112年起，依資本額規模、分階段於116年前完成溫室氣體盤查、118年完成查證，以此達到企業碳排放資訊揭露。康和證券已於112年全據點16家分公司一次通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查」之國際認證，提早達成目標時程，落實永續金融理念，實踐對永續環境的承諾。

《英國盡職治理守則》在亞洲，日本與馬來西亞分別於 103年月發布盡職治理守則，香港、南韓、印度與新加坡等國也紛紛跟進。台灣於104年積極推動盡職治理守則之制訂，並於105年通過，且於109年配合公司治理 3.0—永續發展藍圖規畫，修正機構投資人盡職治理守則，擴大盡職治理範圍。