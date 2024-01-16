傑昇通信 農曆年前大促銷

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剩不到一個月就要過年，OPPO、華碩及三星不約而同地搶農曆年前推新機搶市，傑昇通信也強打人氣機型，除了有主打100倍數位變焦的三星Galaxy S23 Ultra，空機最高折扣上萬元外，也從門市近期買氣發現，只要半價的紅米10 5G手機最熱門，電競旗艦機華碩ROG Phone 6買氣狂飆，及iPhone 15 Pro Max（256GB）都有超過4千元折扣，對於每逢換機就有選擇障礙的消費者，不妨趁年前促銷作為購機參考。

果粉準備迎接龍年囉！全台最大連鎖通訊門市業者傑昇通信大推全館iPhone至少降價2,000元起跳，人氣熱銷機型包含iPhone 15 Pro（256GB），空機最高能省3,810元，買氣最高的iPhone 15 Pro Max（256GB），原價44,900元、結帳再折4,210元；此外，目前蘋果官網上價格較低的AirPods第2代，除了外型與新版不同，其他功能幾乎沒有太大區別，活動期間來傑昇通信門市加購保護套，即可用3,590元的現金優惠價入手。

對於購機都拿不定主意的消費者，傑昇通信再推旗艦機特惠，新機即將登台的華碩及三星，前代機型的聲勢也跟著水漲船高，過年不想人擠人，在家打遊戲的手遊玩家，首推原價33,990元的華碩ROG Phone 6（16GB／512GB），活動期間再折11,500元，手遊玩家別忘了趁優惠檔期好好犒賞自己。

優惠無上限的傑昇通信於農曆年前，推出「新年寵粉」回饋粉絲活動，即日起於1月31日止，廣邀HTC、vivo及realme品牌粉絲回娘家保養手機，活動期間只要攜帶上述任一型號手機，至傑昇通信門市，不論新舊機型，先送200元配件金，再享免費清潔手機及健診服務，還能參加粉絲月月抽活動。