蘋果智慧表爭議找到解法 美國海關開綠燈

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蘋果智慧型手表的專利糾紛有解，路透社15日援引美國法院文件報導，美國海關與邊境保護局（CBP）日前決定，蘋果公司可透過重新設計其智慧表，以避免遭到當局實施進口禁令。

蘋果於去年9月推出兩款新智慧型手表Apple Watch Series 9及Ultra 2，然而卻於10月遭到美國國際貿易委員會（ITC）裁定，其血氧感測功能侵犯醫療技術公司Masimo的專利，因此遭頒有限排除令，禁止進口到美國。

美國政府隨後拒絕撤銷禁令，使上述兩款智慧表在12月26日自全美蘋果專賣店下架，不過劇情旋即迎來反轉，美國聯邦上訴法院於隔日宣布暫停ITC對兩款智慧表的進口禁令，兩款表在法院宣布暫時解禁當天，便於全美蘋果專賣店重新上架。

根據路透社取得的美國法庭文件，美國海關和邊境保護局近日決定，蘋果可以透過重新設計、從其智慧表中移除血氧功能，便可以不受進口禁令限制。但若ITC持不同意見，法院可能會推翻上述決定。

根據Masimo周一向法院提交的文件，蘋果表示其重新設計的智慧表不包含脈搏血氧測定功能，將能避免與Masimo公司的專利糾紛，不過蘋果尚未公開如何重新設計智慧表，外媒估可能涉及手表軟體的更新。

此外，ITC於上周正式回覆，反對蘋果就Apple Watch侵權上訴期間，暫緩執行禁售令的動議，聯邦上訴法院預計最早於本周，就蘋果要求繼續暫停禁令的動議進行審理。

蘋果研判，若允許禁令有效，將對該公司、其供應商和大眾造成重大損害；而Masimo則表示，繼續暫停禁令將損害其業務和聲譽，也會使參與研發的科學家和工程師「士氣低落」。

綜觀蘋果營收，智慧型手表的貢獻不大，但卻是蘋果健康服務發展策略的重要一環，分析師認為，蘋果為繞過進口禁令修改設計，可能將因此付出高昂的代價，解決禁令雖是正面消息，但這項修改也可能會削弱顧客需求。