1／16盤前》聯詠強打蘋果光 投信「超前部署」連24買

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●台股15日開盤上演謝票行情，指數一度大漲逾百點，終場漲幅雖收斂，但綜觀元大、富邦、第一金、群益、台新及玉山等六家投顧後市展望，選後行情不看淡，聚焦軍工、綠能、生技及AI族群，可望扮演多頭「四大護法」。

●15日為總統大選後第一個台股交易日，投信15日買超台股22億元，累計今年來買超從未間斷達248億元。台股分析師認為，相較於外資對台股偏空及避險操作，投信動向才是長期台股的趨勢，關注有長榮等15檔投信買不停的個股。

今年來10個交易日投信買超前15大分別是長榮、聯詠、中美晶、廣達、聯電、瑞儀、台積電、智原、群光、瑞昱、富世達、健鼎、中信金、美時、M31等，除了貨櫃航運的長榮、金控股中信金及生技醫療美時，其餘全數為電子股，投信仍偏好電子股，以AI伺服器相關、晶圓代工、IP矽智材、高股息、折疊智慧機軸承廠等。

●台股選後行情聚焦基本面，凱基投顧最新研究報告表示，綠營贏得總統大位在政策持續下，軍工、綠能、重電將迎來慶祝行情；另預期台灣半導體晶片地位已超過地緣政治擔憂，選後如因政治風險出現急跌，將是搭上AI多頭列車的極佳時機。

凱基投顧表示，綠營的兩岸政策是以「加強國防且兩岸維持現狀為主」，尤其過去八年推動的國機國造與國艦國造等國防政策將得以延續下，軍工與航太股將迎來慶祝行情；另能源政策主張「貫徹非核家園」，由此支撐綠能與重電產業將持續獲得政府政策支持。

●大選結束後台股首日交易日，市場關注軍工、通訊及綠能概念股，其中生技股也被外界點名政策受惠股，15日包括美時（1795）、保瑞（6472）漲幅超過4％，另營建股受惠新青安房貸政策發酵，如皇普（2528）漲幅超過5％；分析師表示，選舉結果如預期，預期在第一季財報前，政策作多的生技及營收逐步入帳的營建兩族群，因基期較低，仍可關注股價表現。

●賴蕭配勝選，勝選概念股15日由生技股搶頭香！產業大老認為，賴清德是台灣第一位醫生總統，熟悉生醫產業，預期未來法規鬆綁和人才、資金的引進，都會比四年前更好；諸如次世代定序（NGS）、細胞治療、AI智慧和精準醫療、新藥、CDMO都將成為大贏家。

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值得關注的是，生技股王保瑞15日公告停牌，市場推估應該與保瑞的新併購案有關，可望是賴蕭勝選之後，生技業第一個利多。

●AI概念相關股價屢創新高，滙豐、渣打、星展等外商銀行財富管理中心看好今年AI帶動記憶體需求增加，特別是純記憶體生產商及製造商的營收將大幅成長，科技類股將是2024年值得持續關注的重點。

●上周總統大選結束後，影響台股紛擾塵埃落定，台股回歸基本面，不確定因素有望消化完畢，選後投信法人表示，台股型態未偏空，中長線趨勢仍看多，搭配CES展各式新品亮相，各家廠商對AI熱潮持續升溫，帶動電子股人氣回溫，也為本周即將除息的多檔科技型ETF股價增添上攻動能。尤其是18日權王台積電（2330）法說將召開，成為未來台股甚至半導體投資風向球，吸引選前不少資金搶先卡位新光臺灣半導體30（00904）等半導體ETF，等待台積電法說行情升溫。

據證交所統計，從本周起，各家元月配息ETF將公布實際配息金額，同時，本周也是元月除息ETF進行除息的重點周，不少元月配息ETF拉高金額，其中，00904預估每單位配息0.35元，大於過去四季平均值近兩倍，吸引上周台股半導體ETF買氣回籠，連帶00904整體規模也跟著快速成長。

●選後慶祝行情在台股及日股同步發生。元大投顧報告指出，大選後預料台股走勢將回歸基本面，因各黨有共識要繼續強化科技競爭力，「晶創台灣」成亮點，而美日台同盟延續，有利日本經濟復興、軍工產業發展，15日以三菱重工股價在日股表現最強，台股及日股同步上揚。

●內政部15日發布2023年第3季全國住宅價格指數為133.18，續創新高，已連21季正成長，年增5.42％。這是平均地權修正上路後首次發布住宅價格統計，內政部表示，去年第3季以自住需求購買為主，整體房地產市況從去年上半年的「量縮價格微漲」轉呈現「量價微增」的態勢。

內政部說明，雖然全國住宅價格指數維持上漲趨勢，但去年第3季的指數年增率僅5.42％，顯見住宅價格的漲勢已見收斂，年增率自2022年第2季的高點10.27％，已連續五季下修，房市漲勢持續趨緩。

●以房養老放款回溫。金管會公布最新統計，截至2023年12月底，國銀承作以房養老，累計核貸7,838件、金額444億元，2023全年增加1,141件和66億元，件數和金額各創該統計來的次高和新高。金管會指出，以房養老業務仍穩步成長，銀行業者分析，去年底成長因素包括房價上升、年底衝業績、升息不確定因素趨緩，因而推升業務量。

●2023年第四季信用卡刷破兆元，亦創同期新高，推升全年刷卡金額破4.18兆元，創歷史新高，是信用卡首度突破4兆元大關，年成長近2成。

●社會住宅政策選後動起來！《住宅法》上路逾兩年仍未訂定社宅租金分級收費原則。內政部15日表示，為建立全國一制化的租金原則，目前正研擬社宅租金分級收費原則草案，將以「中古屋的租金」做為計算基準，並依弱勢程度分級，租金最低可到市價3折至4折。

●選後第一個紅包來了，由於2023年稅收優於預期，第13次統籌分配款將於本周入帳，22地方政府不分藍綠都可領到超徵紅包，合計金額517億元起跳，如果加計延遞入帳稅款，更可望上看550億元，僅次2022年，是歷年第二大包。

●2023年「流年不利」，壽險業全年新契約保費收入僅6,714億元，創2007年以來的17年新低，投資型保單與利變型保單全年都賣不到3,000億元。不過，壽險業對2024年新契約業績相對樂觀，分析因責任準備金利率調升、美國停止升息，傳統型保單表現看好，投資型則有待觀察。

●中租控股近年積極投入節能減碳，繼投資太陽能廠等綠電事業後，再投入共享租車市場，新推出「URiDE」共享租車品牌。雖是第四家切入共享汽車市場，中租控股董事長陳鳳龍說，看好此市場潛力，未來會積極投入，且今年營運將穩定成長，尤其進入降息循環期，對中租營運更有利。

●公股銀行今年第一檔永續債發行，由兆豐銀行1月15日首發的社會責任債券，發債項目涵蓋完整ESG債券三大面向，發行金額為10億元，年期3年，票面利率1.45％，公股銀第二件永續債發行，預期是日前已取得發行資格認可的第一銀行，但規模尚未公布。

●富邦產險由於看上馬來西亞擁有豐富的天然資源及地理環境優勢，吸引許多台商投資設廠，因此在馬國成立旗下第一家再保公司─富邦納閩再保，在1月12日開幕，寫下富邦產海外發展重要里程碑。

●逆半導體景氣週期，IP矽智財成顯學，2023年台系業者繳出亮眼成績單。股王世芯-KY領軍，全年寫下年增1.22倍的創新高紀錄，創意亦年成長9.16％，M31、晶心科分別18.54％、13.52％；相較IC設計公司去年面臨去庫存壓力，矽智財毋須背負高庫存、且具小股本之特性，躍為盤面焦點。

●蘋果iPhone 16供應鏈開始送交認證，據供應鏈消息透露，韓國驅動IC設計業者LX Semicon尚未完成iPhone 16 AMOLED驗證，而蘋果主要供應商聯詠已於去年底完成認證，蘋果新機滲透率可望大幅拉高。

●蘋果持續採取分散供應商策略，金控旗下投顧研究機構估，非三星顯示器（SDC）面板廠於iPhone出貨比重由2023年之30％，提升至2025年的40％，有利聯詠、頎邦，尤其聯詠出貨超越市場預期，上調目標價至650元，其餘受惠供應鏈優先關注聯電與旺矽。

●IP矽智財成為產業關鍵資源，IC設計業者有志一同，神盾集團15日宣布以總價金47億元併購乾瞻科技，智原同日宣布斥資2千萬美元（約新台幣6.25億元）併購美國老牌IP公司Aragio Solution，均全力搶攻高速傳輸商機。

●落實永續低碳產品服務，中華電信宣布2027年採購金額逾5,000萬以上採購案，投標廠商必須取得中華電信稽核永續供應鏈分級認證銅級以上資格。

●宏碁憑藉在印度、印尼在地製造優勢，於當地商用PC市場搶得領先群地位，為其切入消費領域帶來支撐力道。因應各國在地製造政策態度轉趨積極，宏碁亦在「雙印」加大投資力道，除目前印度已進一步完善前段至後段的產能供應鏈外，印尼與當地代工夥伴合作產能，預計將在今年擴增至少1倍。

●宏碁亞太區後市展望樂觀，包括國家政府、教育及企業商用標案市場回溫可期，將成為挹注宏碁今年亞太區業績反轉成長的重要動能。同時在消費市場方面，宏碁以產品力、價格力及品牌力三面向齊進，加上該區電競PC滲透率尚低於10％，市場發展潛力大，宏碁也訂下亞太區業績雙位數年增的目標。

●台灣大新媒體事業副總李芃君15日表示，2024年台灣大將攜手Riot Games，從遊戲代理擴大至IP合作，同步開發新的合作夥伴、引進新的遊戲。

●系微去年營運雖受到PC需求降溫亂流，去年全年營收僅小減4.56％，但市場預期今年AI PC出貨看好，市場預期將帶動PC需求及筆電的換機潮，目前筆電在系微的營運占比仍在5成以上，市場法人預料該公司今、明年業績將大幅受惠並重回成長軌道。

●長榮航、華航、台灣虎航在疫後雙管齊下擴增版圖，祭出大規模徵才及增班或復飛。長榮航將招募56名空服員，報名截止日1月24日，並宣布再招募200名機師，因應航空產業熱絡的需求。

●航運業2024年大吹加薪風潮，繼四家國籍航空員工平均加薪約3,000～5,000元之後，市場傳出，長榮海運、陽明海運也都有調薪規劃高唱「嗨海人生」，光是船員調薪從100到1,000美元以上都有，主要綜合景氣、物價、通膨等多重因素考量，及全球性航運業需面對疫後大缺工的議題。

●中油15日舉辦年終記者會，董事長李順欽表示，2023年營收1.11兆元，較2022年1.12兆元略減，自結稅後純損169億元，比2022年虧損1,862億元收斂很多；其中天然氣政策吸收523億元，汽柴油則吸收170億元。在天然氣價格走跌下，預估2024年布蘭特原油價將於每桶70～95美元間震盪，2024年營收目標1.22兆元，力拚轉盈，全年獲利預算33億元。

●長居國道服務區營收龍頭的清水服務區，將換人經營，新東陽主導的清水服務區經營至2月29日，3月起由統一超商接手經營，統一超將晉升為國道服務區新霸主。

●台灣虎航帶著2023年營收與獲利雙創新高的佳績，預計2024年8月將從創新板轉進一般板上市。法人估，虎航2023年獲利約18億～19億元，每股稅後純益上看4.2元，有機會挑戰航空股每股獲利王，虎航15日股價上漲0.03％、收31.85元，同時暫居航空股王。

●中鋼15日開出2月盤價，不受大陸鋼廠平盤影響依舊是以平高盤開出，除電鍍鋅鋼捲（建材）、電磁鋼捲（中低規、高規）外，包括熱軋、冷軋等每噸均調漲300元。不過中鋼這次的漲幅溫和，該公司表示考量2月適逢農曆春節，工作天數少，且客戶內外銷接單尚處復原初期，因此在適度反映煉鋼成本並兼顧下游客戶接單競爭力考量下，僅微幅調漲。

●建築用鋼價格穩中求漲，15日豐興鋼筋維持平盤，連續2周凍漲，東鋼同日也開出1月下半月H型鋼價格，也是平盤因應，業者認為接近農曆過年現階段建築用鋼需求略降，不過價格在成本因素下仍可維持不墜，看好年後價格續漲。

●百貨業歲末促銷與新春福袋檔期預計18日起開打，龍頭新光三越從年前到年後計39天推卡利HIGH促銷，聯手9家指定銀行推單卡刷卡累計滿額回饋4％～6％點數，使用skm pay最高回饋7％，看好龍年春節假期較短、過年出國費用昂貴，民眾國內過年比例高，內需市場活絡，估春節全檔期衝126.5億元業績、年增4％。

●半導體測試介面廠旺矽（6223）去年營運成長，且公司持續調整營運結構，目前毛利率相對較高的產品垂直式探針卡（VPC）和微機電（MEMS）探針卡產能持續提升，將有利今年獲利成績，同時，公司掌握VPC應用領域訂單，包括網通、SSD Controller、手機、Gaming GPU等VPC訂單，今年營運將持續樂觀。

●勤美（1532）董事長林廷芳選定「鼎」字，作為2024年、也是集團成立52周年的代表字。勤美集團旗下金屬成型、建設住宅、生活創新「三鼎」事業群，2024年喜迎大船入港，不僅建設住宅事業將有創新高的案量交屋，金屬成型事業營收有望成長，加上生活創新事業的「勤美洲際酒店」預計第三季開幕，法人預估，勤美2024年營收有機會挑戰200億元新高。

●設備廠均豪（5443）公告去年第四季自結損益，稅後純益約1.06億元、每股稅後純益約0.65元，表現超越前三季，累計全年稅後純益約2.04億元，每股稅後純益約1.25元。均豪指出，去年下半年設備接單動能明顯比上半年好，隨著景氣走出谷底，今年營收可望恢復成長。

去年面板廠大砍資本支出，半導體設備投資也放緩，造成設備廠營收普遍衰退，不過下半年接單有所改善，營運表現回溫。均豪去年第四季合併營收約10.27億元，相比前一季成長54.2％，稅後純益約1.06億元、表現也優於前一季的1.600多萬元，每股稅後純益約0.65元，單季獲利表現超過去年前三季。

累計2023年全年合併營收約為30.89億元，相比前一年減少34.74％，自結稅後純益約2.04億元，年減47.69％，每股稅後純益約1.25元。

●受客戶庫存調整影響，健和興（3003）去年營運陷入衰退，全年EPS 3.49元雖寫下歷史第三高，然因前年EPS才剛以5.75元攀頂，在高基期比較下，稅後純益年減幅度仍逼近4成。展望今年，隨車用營收占比提升、有望突破2成，另綠電營收也呈現高個位數年增，健和興樂看今年營運將勝去年。

健和興去年稅後純益5.49億元，換算EPS 3.49元，表現僅次於2022及2021年的EPS 5.75元及EPS 4.98元。

●國巨（2327）2023年第四季受惠於感測元件事業加入，單季營收表現不受年終盤點干擾，繳出持平營收成績單。2024年第一季雖是傳統淡季，但在感測元件事業一整季完整合併之下，法人預期，國巨第一季營收可望小幅成長。國巨指出，庫存調整可望在第二季底結束，目前終端需求雖然沒有明顯抬頭，但庫存水位逐步去化至正常水位。

國巨2023年12月合併營收為89.48億元，月減4.3％，年減0.6％，累計2023年第4季合併營收為273.61億元，與上季持平，年減約5％，國巨2023年合併營收為1076.07億元，年減11.1％，連續第三年營收突破千億大關。

●系統整合商訊達電腦（6140）2023年12月受惠旺季效應，營收衝高至6.77億元，年增247.54％、月增394％，單月營收創歷史新高。連帶推升2023年營收寫歷史第三高，達23.6億元，年增1.43％。

●2023年AM（售後維修）汽車零件市場旺季效益史上最旺，推升東陽（1319）自結2023年稅前盈餘飆上38.14億元新高，年增47％，每股稅前盈餘達6.33元。隨著AM市場結構性改變，需求持續熱絡，法人看好東陽2024年將更上層樓，營收獲利皆樂觀續創新高。

東陽自結2023年12月獲利，儘管認列9,756萬元匯損，但單月稅前盈餘仍達3.12億元，年增2.6倍，創同期新高。東陽2023年單月獲利高峰為9月，合計5,900萬元的匯兌收益貢獻下，單月稅前盈餘達4.59億元；若排除匯兌收益，則於11月達4.57億元為單月最高。

●上市櫃螺絲廠可望擺脫2023年悲情，包括世豐（2065）、世鎧（2063）近期明顯感受到顧客下單意願升高，甚至部分廠商接獲急單產能全開，業者審慎樂觀看待2024年第一季行業景氣。（中性看待）

●2023年美國零售庫存去化緩慢，加上台灣房市低迷，導至特力（2908）、詩肯（6195）等居家貿易類股全年營收下滑。隨著庫存漸去化與剛性需求回溫，整體年減幅呈現收歛態勢，特力樂觀2024年貿易事業動能堅強，包括美國市場代理採購客戶增，業務量增強，加上越南供應鏈訂單亦有望倍增，成為新動能，拚轉正成長。

家具連鎖詩肯累計2023全年營收23.56億元、年減4.48％，雖受產業不景氣影響，仍創歷史第三高；振宇五金（2947）2023全年營收19.68億元、年增6.82％，主要受惠店數擴張與修繕需求增加。

●居家貿易業因應大陸可能中止ECFA優惠，積極擴大越南產能供應，繼特力（2908）之後，以供應北美居家餐具為主的嘉威（3557）15日公告興建中的越南新廠追加投資2,300萬美元，以建構R.PET生產專區，預計2025年完工分階段投產，屆時環保產品產能貢獻有機會挑戰逾20％。

●富野（2736）董事長劉清郎15日表示，關子嶺富野渡假飯店將於2024年2月整修完工營運，武陵第二賓館（武陵富野渡假村）則預計於7月完工並重新開放住宿，二家位在知名景區的飯店陸續上線營運，可搭上疫後觀光復甦列車，營收逐月成長可期

●雲豹能源（6869）總經理趙書閔表示，在創新版掛牌近一年，預定3月送件，7、8月轉主板。同時也宣布，配息率會拉高到7成以上，要讓投資人看到雲豹能源的價值。雲豹能源去年獲利可望創新高，在選後政治因素消退之後，對於今年展望樂觀，營收、獲利可望維持高檔。

雖然選舉衝擊太陽能建置，惟雲豹能源去年營收仍創歷史新高，2023年營收達67.84億元，年增7.66％。前三季每股稅後純益（EPS）7.66元，法人樂觀預估，去年EPS上看8.5～9.5元，也將寫下歷史新高紀錄。

●聯寶（6821）2023年營收逆勢較前一度成長，創近四年營收新高紀錄，該公司趕在農曆年前，於本月31日舉行Qi 2.0新品發表記者會，董事長譚明珠將親自出席，展望2024年，無線充電業務營運動能看旺。

●新美齊近期完工交屋邁向密集貢獻期，被視為2024年的營建股黑馬之一，其中台北市天母總銷16億元的「新美齊心岳」近日交屋啟動，衝高2023年12月營收，累計全年營收重返25億元大關、年增3.6倍，創近三年新高；2024年將有台北市「新美齊硯」完工交屋，總銷11億元，2025年更有總銷146億元的板橋百億大案「新美齊畫世代」完工交屋，屆時業績可望大幅彈升。市場預期，新美齊業績可一路旺到明後年，15日股價強彈3.35％，收高在24.65元。

●皇普2023全年營收攀升7％，來到18.5億元，手中現金陸續回收；在選前豪擲17.75億元買下桃園市桃園區富國段逾1,500坪土地，重押選後房市企圖心強烈。

皇普表示，2024年完工交屋的新案將有台中總銷100億元「皇普莊園」、高雄30億元「皇普摩天100」、桃園70億元「皇普園首之道」等三大案，法人估2024年推案上看200億元的爆炸量。看好剛性需求市場，皇普2024年第一季計畫推出4筆新案，包括桃園新鼻案、桃園大新案一期、鶯歌案一期、桃園青平住案，將於2025～2026年陸續完工工。

●皇翔15日股價也上漲4.87％至44.15元，創近半年新高，備受矚目的台汽北站案辦公大樓，2023年第四季已招租，預計2024年初取得使照宣告完工；捷運永寧站總銷66億元的「皇翔MRT」，將於2024年第一至第二季完工認列；土城暫緩重劃區的總銷14億元「皇翔芊翠」、19億元「皇翔芊樾」等2筆新案，預計2024年中、年底可望交屋入帳，業績看旺。

●近年隨著台中市區地價與房價持續高漲，台中多家上市櫃建商紛紛往周邊的縣市移動，鎖定傳產業聚集地－彰化獵地，包括富旺（6219）、坤悅（5206）、櫻花建（2539）都加碼購買彰化土地，布局搶攻總價市場的剛需首購族。

●波士頓顧問集團（BCG）預期全球銀行業估值可望在五年內增加7兆美元，但前提是銀行徹底改革並實踐整體經濟成長及氣候轉型的終極目標。BCG針對全球銀行業提出簡化營運、落實數位化及零基商業模式等五大市值成長策略，期許銀行業在新的一年付諸行動。

●電動車龍頭特斯拉主要電池供應商Panasonic旗下電池事業Panasonic Energy技術長渡邊庄一郎說，計畫最快今年推出供電動車使用、儲電量更大的次世代圓柱形電池。

●蘋果智慧型手表的專利糾紛有解，路透社15日援引美國法院文件報導，美國海關與邊境保護局（CBP）日前決定，蘋果公司可透過重新設計其智慧表，以避免遭到當局實施進口禁令。

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●中國人民銀行15日開展人民幣（下同）9,950億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，為連續14個月超額續作。惟市場預期下調的中標利率，仍維持2.5％不變，專家分析，可能是官方仍在觀察穩增長的收效結果，亦可能是經濟復甦的跡象勝過預期。

●大陸電池龍頭寧德時代據傳已開工建設北京工廠，是其第14座工廠。業內推測，工廠將會供應電池給理想汽車等主要客戶，進一步完善理想汽車及小米汽車的產業鏈布局。

●大陸工信部15日公布，2023年大陸造船業三大指標（造船完工量、新承接訂單量、手持訂單量）不僅連續14年位居世界第一，更成為全球唯一在三大指標全面增長的國家。大陸在這三大指標的國際市占率分別為50.2％、66.6％、55％，首次全部過半。

●受到半導體市場復甦，以及中國高階半導體製造能力提升影響，部份韓國晶片商擬採取一切可行的方法，提高中國廠的製程水準。韓媒13日報導，韓國晶片巨頭SK海力士計畫2024年把無錫廠的部份DRAM（動態隨機存取記憶體）生產設備，提升至10奈米級第四代製程。

利空因子：

●大選後不確定因素消除，15日台股衝高大漲近百點，但股匯卻脫鉤，因國際美元指數反彈，加上外資美元買盤湧現、熱錢匯出，新台幣早盤即重貶逾1角，直接貶破31.2元關卡，匯價創近一個月新低，終場央行出手調節，貶幅大幅收斂，但收盤仍站上31.2元價位。

匯銀主管分析，過去大選後匯市多偏升走勢，這次外資卻選在大選後擴大匯出，還有投信資金也出去，幾乎是爆量落跑，但股市卻上漲，研判是外資在匯市獲利了結，畢竟去年底新台幣升勢驚人，此時回落算合理，大選底定後稍做休息。

短線預估美元應是緩步回落，新台幣波段區間盤整居多，不排除回測31.5元，第一季估在30.5元～31.5元的大區間震盪，想看到2字頭恐怕要等到美國降息啟動後。

●總統大選落幕，台股如市場所願繳出慶祝行情後，外資迅速回歸冷靜，緊盯即將到來的台積電法說會。摩根士丹利證券指出，考量蘋果3奈米製程晶片持續稀釋毛利率，加上5奈米機台轉換，台積電全年毛利率恐下探52％附近，意味公司提出的長期53％以上毛利率目標恐將失守，再拋震撼彈。

●新光金經營權之爭落幕，但增資議題又掀戰火。新光金名譽董事長吳東進14日受訪，直指現在經營團隊不積極增資，恐讓新壽陷入惡性循環。「改革派」大股東15日聯合發聲明，強調從未反對增資，認為吳東進「所述似是而非，混淆視聽」，更強調新光金今日困境的「果」，是吳東進過去經營不善所種下的「因」，至今卻仍由全體股東、員工繼續承擔。

●2023年銀行轉賣美債，資金排擠效應堪稱17年來最強。在美國升息並維持利率高檔下，債券成投資人新寵，保單升息不如預期，加上投資型保單新制，2023年銀行賣保單僅約2,477億元，創17年新低，貢獻新契約保費罕見不到4成，與最高峰時期相比，流失逾6成。

●旺月不旺。2023年12月國銀刷卡金額約3,440億元，雖再度創同期歷史新高，但比去年11月刷卡量3,667億元減少，是罕見12月刷輸11月，銀行業者表示，主要是大陸未發動雙12購物補貼，加上台灣總統大選在即，12月刷卡動能受到影響。

●內政部15日發布2023年第3季全國房價所得比為9.86倍，寫下歷史新高紀錄，相當於民眾要不吃不喝將近十年才能買得起房子。另外，全國房貸負擔率為42.25％，也同樣續創歷史新高，房價負擔能力維持在「偏低」等級。

●外資券商摩根士丹利指出，陸資指標廠兆易創新的32位元MCU（微控制器）現貨價格，在元月初呈現小幅反彈，市場期待MCU市況露出曙光。惟台灣MCU業者認為，短期能見度仍低，第一季宜謹慎以待。

業者認為，整體市況復甦仍取決於總體經濟走勢，然產業已在2023年第四季步入谷底，伴隨庫存恢復正常水位，2024年應較2023年樂觀。

法人認為，除訂單能見度短以外，毛利率也是一個疑慮。雖然晶圓代工廠降價，使MCU廠的投片成本降低，但陸系廠商持續降價競爭，對MCU廠獲利，仍為一大威脅。

●搭上AI特快車，奇鋐（3017）股價跟進穩住300元大關，連大股東日商古河電氣工業株式會社也眼紅，12日申報轉讓奇鋐持股4,800張，預訂轉讓期間訂在元月15日至2月14日，拖累奇鋐15日股價開平走低，終場更以當日最低價334元作收，跌幅達4.57％，以奇鋐15日收盤價計，若全數申讓，古河可望套現16.03億元。

古河申讓奇鋐持股已非首次，前次申讓時點在2021年3月，當時申讓股數更多，達9,300張，幾近較此次倍增，惟因當時奇鋐股價僅近70元，儘管賣股張數倍增，但套現金額卻不到6.5億元，僅為此次申讓金額尾數。

不過，據悉這二次古河申讓持股原因都如出一轍，前次是因古河營運有壓，為改善資產項目不得不為之，此次據悉也是如此。儘管去年古河在汽車零件業務部分，因汽車生產復甦而有所成長，但受中國景氣不佳拖累，基建業務陷入虧損，經結算，古河2023年4至9月合併財報不僅營收5031億日元，較前年同期下降4％，還交出赤字財報，累計淨損41億日元，相較前年獲利63億日元，表現可謂大相逕庭。（中性看待）

●訊芯-KY（6451）及星通（3025）股價大幅上漲，應主管機關要求公告自結，其中，訊芯-KY去年12月虧損2,585萬元，單月每股虧損0.24元；而星通公告去年11月虧損900萬元，單月每股虧損0.14元，該二家公司均對今年營運持正向看法

訊芯-KY去年12月營收4.99億元，小幅年減0.95％，12月稅前盈餘3,405萬元，年成長126.06％，但12月歸屬母公司業主淨利則是虧損2,585萬元，單月每股淨損0.24元。

星通去年11月營收2,930萬，年成長50％，11月稅前淨利及稅後淨利均虧900餘萬元，仍較前一年同期成長56％，單月每股虧0.14元。

●高球桿頭代工四雄雖2023年營運陷入谷底，但整體產業自2023年第四季起已回到正常軌道，由於終端需求不看壞，2024年第一季業績可望挺住之外，第二季開始有機會「季季年增」，整體市場中性偏樂觀。（中性看待）

●高雄天然氣「雙欣」欣高（9931）、欣雄（8908）受惠餐飲等商用氣量增加，與轉投資太陽光電收入貢獻下，2023年營收變動微小，2024年持續推動房地產和太陽光電轉投資，拉升營收。

欣高2023年營收12.28億元、年減1.56％；欣雄2023年營收69.59億元、年減3.61％。

●世界經濟論壇（WEF）開幕前夕，國際貨幣基金（IMF）14日發布最新分析報告，人工智慧（AI）將對全球近40％的工作造成影響。IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）並強調，「在多數情境下，AI可能會使社會不平等的情況更加惡化」，呼籲政府應該建立社會安全網以提供再培訓計畫，協助人們對抗AI衝擊。

●在全球政商領袖齊聚的瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）15日召開前夕，非政府組織樂施會（Oxfam）發布報告顯示，自2020年以來，全球前五大富豪財產倍增成長，但多達50億人口卻變得更貧窮，顯示全球貧富差距問題加劇。

●根據最新調查結果顯示，美國經濟衰退機率大幅下降，然而對民眾來說恐怕無感。，據WSJ報導，民眾將面臨體感上的經濟衰退，原因之一是各行業前景出現巨大落差，經濟學家認為對經濟起伏最敏感週期性產業，可能在今年陷入困境。

●由於就業成長幅度跟不上勞動力成長，失業率將從去年12月的3.7％，攀升至今年6月的4.1％及年底的4.3％。儘管仍處於歷史相對低點，但失業率增加0.6個百分點代表至今年年底，失業人數將較去年12月暴增百萬人。

●電動車龍頭特斯拉2024年開局不利，頭兩周股價狂跌，市值蒸發逾940億美元，創下該公司2010年上市以來最糟開年表現。主因一連串負面消息打擊，包括客戶之一租車巨擘赫茲（Hertz）決定縮減電動車隊轉向燃油車、特斯拉在中國再度降價，以及勞力成本攀升。

●受到大陸消費疲弱影響，從電動車市場到速食業都掀起價格戰，造成消費股指數成為MSCI中國指數自2023年9月底以來表現最差的類股，而納入消費者指數的公司總市值已減少約1,570億美元。此期間拖累MSCI中國指數最嚴重的股票，包括阿里巴巴、百勝中國、比亞迪。

●中國日本商會15日公布最新調查顯示，根據受訪的1,713家在大陸的日本企業，高達近四分之三的日企預計今年大陸經濟將惡化或維持不變。只有四分之一的日企預期經濟將有所改善。